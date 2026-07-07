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Viralizan antigua predicción que acertó el fracaso de Portugal y anticipó el futuro de Colombia

Un usuario que antes del Mundial predijo la eliminación de Portugal también anticipó hasta dónde llegaría Colombia en el torneo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La predicción que acertó la eliminación de Portugal también anticipó el futuro de Colombia
Viralizan antigua predicción que acertó el fracaso de Portugal y anticipó el futuro histórico de Colombia (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)

La Selección Colombia está a pocas horas de disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. La Tricolor enfrentará a Suiza en los octavos de final con la ilusión de seguir avanzando.

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Una victoria significaría regresar a los cuartos de final, una instancia que Colombia solo ha alcanzado una vez en toda su historia, durante el Mundial de Brasil 2014.

En medio de la expectativa por el encuentro, comenzó a viralizarse una antigua publicación en redes sociales de un usuario que, antes del inicio del torneo, hizo varias predicciones sobre cómo se desarrollaría la Copa del Mundo.

Lo que más llamó la atención fue que una de ellas ya se cumplió: la eliminación de Portugal.

Ahora, muchos volvieron a revisar ese mismo pronóstico para conocer qué dijo sobre el futuro de Colombia.

El hombre que anticipó la caída de Portugal en el Mundial hizo una inesperada predicción sobre Colombia
La predicción que acertó la eliminación de Portugal también anticipó el futuro de Colombia (Foto Roberto Schmidt / AFP)

¿Qué dijo el hombre que predijo la eliminación de Portugal?

La publicación corresponde a un usuario de X (antes Twitter), quien compartió meses atrás sus predicciones sobre diferentes aspectos del Mundial 2026.

En su pronóstico aseguró cuál sería la selección campeona del torneo, cuáles equipos llegarían a las semifinales, quién terminaría como máximo goleador, qué futbolista repartiría más asistencias y cuál sería la gran decepción del campeonato.

Entre todas sus predicciones, una de las que más llamó la atención fue que Portugal sería una de las mayores decepciones del Mundial.

Además, el usuario señaló que Francia levantaría el título mundial y que Harry Kane terminaría como el máximo goleador del campeonato.

Predijo una de las mayores sorpresas del Mundial y ahora habló sobre el destino de Colombia
El hombre que anticipó la caída de Portugal en el Mundial hizo una inesperada predicción sobre Colombia (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)

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¿Qué pronosticó sobre Colombia?

Dentro de esa misma publicación, el usuario aseguró que Colombia sería una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

Según su predicción, la Tricolor alcanzaría las semifinales junto a España, Francia e Inglaterra, un escenario que representaría la mejor participación de Colombia en toda la historia de las Copas del Mundo.

También calificó al combinado nacional como el "caballo negro" del torneo, una expresión utilizada en el deporte para describir a un equipo que no parte como favorito, pero que tiene el nivel suficiente para sorprender y llegar mucho más lejos de lo esperado.

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