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Messi hizo historia en el Mundial 2026 con un récord que ningún futbolista desea tener; ¿qué es?

Lionel Messi volvió a ser noticia en el Mundial 2026 tras alcanzar un inesperado récord que marcó su historia en el torneo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Messi hizo historia en el Mundial 2026 con un récord que ningún futbolista desea tener
Messi bate inesperado record en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

En cada partido del Mundial 2026, Lionel Messi sigue siendo uno de los jugadores más observados. Sin embargo, esta vez su nombre ocupó titulares por una marca estadística que pocos esperaban y que ya hace parte de la historia de la Copa del Mundo.

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¿Qué ha dicho Lionel Messi sobre el Mundial 2026?

A lo largo del Mundial 2026, Lionel Messi ha entregado varios mensajes como capitán de la selección argentina. Uno de los más recientes llegó después de la victoria 3-2 frente a Cabo Verde, cuando analizó el compromiso y reconoció que el equipo esperaba un encuentro complicado.

El futbolista también aseguró que el grupo ya está concentrado en los retos que vienen en la competencia y destacó la importancia de mantener el nivel mostrado hasta ahora.

¿Qué ha dicho Lionel Messi sobre el Mundial 2026?
Lionel Messi se pronunció sobre el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Durante el torneo, Messi también fue protagonista por otro hecho histórico. Tras marcar un doblete frente a Austria el pasado 22 de junio, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales al llegar a 18 anotaciones, superando el registro que tenía el alemán Miroslav Klose.

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En los días previos al debut de Argentina, el capitán mencionó que había atravesado momentos difíciles. Sus declaraciones dieron lugar a rumores en redes sociales sobre la salud de su padre, Jorge Messi.

Posteriormente, la familia publicó un comunicado para aclarar que se encuentra bajo seguimiento médico y con una evolución favorable.

Además, durante la competencia han circulado varias frases atribuidas a Messi que no aparecen en registros oficiales. Por eso, diferentes publicaciones han recomendado verificar este tipo de contenidos antes de compartirlos.

¿Qué ha dicho Lionel Messi sobre el Mundial 2026?
Lionel Messi llama la atención en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

¿Qué récord hizo Lionel Messi en el Mundial 2026?

Más allá de sus goles y de los registros positivos que suele acumular, Lionel Messi también alcanzó una marca poco habitual durante el Mundial 2026.

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En el partido frente a Egipto, el argentino falló un penal durante el tiempo reglamentario. Con ese lanzamiento errado, se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Copa del Mundo que desperdicia dos penales en tiempo reglamentario dentro de una misma edición del torneo, ya que anteriormente también había fallado desde los once pasos frente a Austria.

La estadística también amplió otro registro que acompaña al capitán argentino. Messi acumula cuatro penales fallados en tiempo reglamentario en la historia de los Mundiales, la cifra más alta desde que existe el certamen.

Detrás de él aparece el ghanés Asamoah Gyan, quien registró dos penales errados en tiempo reglamentario, mientras que ningún otro jugador supera un fallo en esta condición.

Aunque el récord corresponde a una estadística poco favorable, también refleja la extensa trayectoria de Messi en las Copas del Mundo, torneo en el que ha disputado múltiples ediciones y que sigue siendo objeto de análisis entre aficionados y especialistas.

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