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Ayda Valencia lanzó inesperada predicción sobre Colombia antes del partido contra Suiza

La reconocida vidente Ayda Valencia compartió una predicción sobre el partido entre Colombia y Suiza

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ayda Valencia rompió el silencio y habló del futuro de Colombia en el Mundial 2026
Ayda Valencia lanzó inesperada predicción sobre Colombia antes del partido contra Suiza (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

La Selección Colombia disputará este martes 7 de julio uno de los partidos más importantes de los últimos años.

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La expectativa es enorme entre los hinchas, quienes sueñan con volver a ver a Colombia entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Una de las que decidió pronunciarse fue la reconocida vidente Ayda Valencia, quien compartió un mensaje en sus redes sociales pocas horas antes del compromiso entre Colombia y Suiza.

La predicción de Ayda Valencia sobre Colombia antes de enfrentar a Suiza sorprendió a los hinchas
Ayda Valencia rompió el silencio y habló del futuro de Colombia en el Mundial 2026 (Foto Roberto Schmidt / AFP)

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre el partido de Colombia?

A través de sus redes sociales, Ayda Valencia aseguró que desde antes de comenzar el Mundial había advertido que esta edición estaría marcada por resultados inesperados y grandes sorpresas.

Según explicó, las energías que ha percibido alrededor del campeonato han sido muy diferentes a las de otros mundiales, razón por la que muchos consideran que varios favoritos han quedado eliminados antes de lo esperado y que todavía podrían presentarse más resultados que pocos imaginan.

La vidente también habló específicamente de la Selección Colombia y aseguró que, desde su percepción, el equipo nacional ha mostrado un cambio importante a nivel energético durante el torneo.

De acuerdo con Valencia, el combinado colombiano llega fortalecido y con una energía que ha ido creciendo partido tras partido, algo que, según ella, podría jugar un papel importante en el compromiso frente a Suiza.

Además, afirmó que la Tricolor tiene la capacidad de sorprender nuevamente, tal como ya lo ha hecho durante esta Copa del Mundo.

Ayda Valencia habló del destino de Colombia en el Mundial y dejó un mensaje que ilusiona
Ayda Valencia reveló lo que percibe para Colombia antes del decisivo partido contra Suiza (Foto Robert Cianflone / AFP)

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¿Ayda Valencia cree que Colombia le ganará a Suiza?

Aunque muchos esperaban una respuesta directa sobre el resultado del encuentro, Ayda Valencia evitó asegurar si Colombia derrotará o no a Suiza.

Sin embargo, sí dejó entrever que ve buenas posibilidades para el equipo nacional y afirmó que Colombia podría seguir dando sorpresas en el Mundial 2026.

Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos seguidores como una señal positiva para la Tricolor, ya que insinuó que el combinado nacional tendría opciones reales de avanzar a los cuartos de final.

En caso de lograr la victoria frente a Suiza, Colombia igualaría nuevamente la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo, alcanzando por segunda vez los cuartos de final y manteniendo vivo el sueño de seguir haciendo historia en el torneo más importante del fútbol mundial.

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