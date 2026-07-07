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Messi rompió en llanto tras clasificar a cuartos de final en el Mundial 2026

Messi reaccionó luego de pasar a cuartos de final en un reñido partido contra Egipto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
messi contra egipto mundial 2026
Messi clasifica a los cuartos de final/AFP: THOMAS COEX

La Selección Argentina logró clasificar a los cuartos de final en el Mundial luego de un ajustado partido contra la Selección de Egipto.

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¿Cómo estuvo el partido de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026?

Ambas selecciones lograron clasificar a los octavos de final y tuvieron que enfrentarse para poder luchar por ese cupo a los cuartos.

messi contra egipto en el mundial 2026

Egipto parecía tener la victoria luego de anotar dos goles, pero Argentina logró empatar y posteriormente hacer la diferencia con un gol más.

Aunque los egipcios dieron la lucha y presionaron bastante a la albiceleste, esta logró superar en goles y clasificar a la siguiente fase del Mundial 2026.

Aunque los de Egipto se dejaron ver bastante tristes por el resultado luego de que quedar por fuera de la Copa del Mundo, muchos de sus fanáticos en redes sociales los llenaron de inmediato de mensajes de aliento y ánimos por el desempeño que tuvieron frente a los actuales campeones del mundo.

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¿Cómo reaccionó Lionel Messi tras clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026?

El jugador se dejó ver bastante conmovido y emocionado tras lograr pasar a los cuartos de final en el Mundial 2026.

messi con argentina clasifica cuartos mundial 2026

Inesperadamente se dejó ver llorando en medio de la cancha luego de creer que por poco queda por fuera de la Copa del Mundo.

En medio del llanto abrazó a varios de sus compañeros, quienes también se dejaron ver muy emotivos por el resultado.

Luego de su reacción muchos fanáticos opinaron al respecto, algunos a favor del jugador y otros en contra, generando diversas reacciones sobre su clasificación.

Cabe destacar que, este es el último Mundial de Lionel Messi, por lo que, muchos fanáticos se mostraron bastante ansiosos en el partido.

Es importante detallar que, Argentina será el próximo rival bien sea de Colombia o de Suiza, según sea la selección que gane este encuentro de este martes 7 de julio.

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Por ahora, los argentinos siguen disfrutando de su clasificación y preparándose para lo que será su próximo encuentro el sábado 22 de julio, donde deberá luchar para pasar a la semifinal.

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