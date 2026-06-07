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Novia e hija de James Rodríguez enamoraron bailando juntas tras apoyar a Colombia

La novia y la hija de James Rodríguez acapararon todas las miradas en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
novia e hija de james rodriguez en el mundial 2026
Novia e hija de James Rodríguez cautivan bailando/AFP: Charly Triballeau

La modelo Luisa Duque, novia del futbolista James Rodríguez, causó revuelo en redes sociales luego de dejarse ver bailando junto a la pequeña Salomé Rodríguez, hija del centrocampista, fruto del matrimonio que tuvo el jugador con Daniela Ospina.

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¿Cuál fue el baile de la novia y la hija de James Rodríguez en el Mundial 2026?

Las dos se dejaron ver muy felices y coordinadas al realizar un baile juntas demostrando su total apoyo a James Rodríguez y a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

novia e hija de james rodriguez juntas

La encargada de compartir el video fue Luisa Duque, quien lo hizo a través de una de sus redes sociales, donde miles de fanáticos.

En la grabación ambas se mostraron luciendo atuendos de la Selección Colombia y realizando un baile viral en el que evidenciaron su complicidad.

A las dos se les ve muy sonrientes frente a la cámara, demostrando la gran relación que hay entre ellas.

"Hay que seguir practicando jijiji", escribió Luisa en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde las llenaron de halagos por su belleza y sus pasos de baile.

Además, les pidieron que se dejaran ver más seguido juntas, pues le gustaba ese junte.

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¿Por qué James Rodríguez no presume a su novia en redes sociales?

James Rodríguez y Luisa Duque confirmaron su noviazgo a principios del año 2025 tras dejarse ver juntos públicamente en México cuando el jugador residía en el país azteca luego de hacer parte del Club León.

novia de james rodriguez bailando con salome

Sin embargo, ambos han sido muy reservados con su relación y suelen mantener su vida sentimental alejada de la opinión pública y la prensa.

Aunque no ocultan su amor, tampoco son de divulgando en redes sociales, por lo que, mantienen su relación en la mayor privacidad posible.

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Por ahora, la modelo y empresaria sigue demostrando en sus redes sociales todo el apoyo que le está brindando a James Rodríguez en este Mundial 2026, mientras el jugador sigue enfocado en su desempeño en esta competencia, con las que espera llevarse la anhelada Copa Mundo.

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