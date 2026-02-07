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Fredy Guarín presumió a Andreina Fiallo tras reconciliación y le llovieron elogios

Fredy Guarín se dejó ver muy feliz junto a Andreina Fiallo y sus fanáticos reaccionaron con halagos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
fredy guarin con andreina fiallo
Fredy Guarín presume a Andreina Fiallo/AFP: Marwan Naamani

El exfutbolista Fredy Guarín sorprendió a sus miles de fanáticos al recibir un gran reconocimiento por su proceso de desintoxicación y por su carrera profesional, en cuyo momento estuvo acompañado por la empresaria Andreina Fiallo.

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¿Qué reconocimiento obtuvo Fredy Guarín?

El deportista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, un carrusel con fotografías recibiendo un reconocimiento del Consulado de Colombia y Estados Unidos por su carrera futbolística y crecimiento personal.

fredy guarin y andreina fiallo juntos

"Agradezco a todos quienes hacen posible que la salud mental sea una prioridad. Mi compromiso sigue siendo con la recuperación, con aquellos que sufren en silencio el flagelo de la d*presión, la ans*edad, las adicci*nes y el miedo", escribió.

Asimismo, agradeció a todos sus allegados y seguidores por confiar en él y ayudarlo a superar dichos obstáculos.

"Por ustedes seguiré tocando puertas, para que la atención en salud mental sea una prioridad y no un privilegio. Gracias Dios sigo viviendo un día a la vez", agregó.

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¿Fredy Guarín presumió a Andreina Fiallo?

El jugador se dejó ver acompañado por Andreina Fiallo, con quien decidió darse una segunda oportunidad luego de haberse separado por varios años.


Recordemos que, la famosa pareja sufrió una ruptura luego de que Fredy Guarín decidiera tener una relación con la presentadora Sara Uribe, de la que surgió su hijo Jacobo, pero la cual no prosperó.

andreina fiallo y fredy guarin juntos enamorados

Actualmente, Fredy Guarín volvió con Andreina Fiallo, con quien tiene sus dos hijos mayores Daniel y Danna.

Luego de su publicación, sus fanáticos reaccionaron de inmediato y no tardaron en elogiarlos por la gran familia que están volviendo a formar, destacando lo bien que se ven nuevamente juntos.

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Por ahora, ni Fredy Guarín ni Andreina Fiallo han querido dar declaraciones al respecto, pero los dos siguen mostrando en sus redes sociales lo bien que va su reconciliación.

Recientemente, se dejaron ver celebrando el cumpleaños de Fredy Guarín cerca de la playa y en familia, enseñando lo mucho que están disfrutando de su tiempo juntos, acaparando la atención de sus más fieles seguidores.

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