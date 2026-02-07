Maluma habló de las críticas que recibe: "no me importa ni 5 lo que opinen"

El reconocido cantante colombiano, Maluma, abrió su corazón y contó algunos aspectos de su vida personal. Además, respondió a algunas críticas que le dejan en sus redes sociales diariamente.

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¿Qué dijo Maluma respecto a su vida personal?

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es uno de los cantantes de reguetón más reconocidos actualmente en Colombia. Él inició su carrera a la corta edad de 16 años, por lo que la mayoría de su vida ha estado ligada a la fama y popularidad.

El 09 de marzo del 2024, la vida de Maluma cambió por completo, ya que nació su primera hija, París. Con su llegada, el artista confesó que su vida tendría cambios, ya que se iba a enfocar en su familia, pero sin descuidar lo que le apasiona hacer: la música.

Casi dos años después, el 10 de mayo del 2026, Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que sería papá por segunda vez con su actual pareja, Susana Gómez. Lo cual causó revuelo y nostalgia entre las fanáticas que siguen al artista desde sus inicios.

Pareja actual de Maluma, Susana Gómez (Foto de AFP/Tommaso Boddi)

Hace algunas horas, Maluma fue el invitado especial de uno de los capítulos de podcast “Se Regalan Dudas”, un espacio donde las personas se pueden sincerar y responder algunas de las preguntas que suelen tener sobre ellos.

El aquel podcast, Maluma mencionó cómo ha sido últimamente su vida personal y la presión que ha sentido en redes sociales:

Uno se juzga demasiado … y más yo. La gente quiere verme perfecto (…) la gente quiere verme el papá perfecto, el cantante que no falla ni una sola canción… y yo me cansé de todo eso.

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¿Qué respondió Maluma a las críticas en redes sociales?

Maluma se ha consolidado como uno de los cantantes con mayor presencia en redes sociales como Instagram y TikTok. Su apariencia física, el éxito de su carrera y su característico sentido del humor le han permitido reunir millones de seguidores, aunque también lo han convertido en blanco de muchas críticas.

Maluma tiene gran presencia en redes sociales (Foto de AFP/Giorgio Viera)

En podcast donde participó Maluma, el artista pudo responder a todas aquellas personas que le envían malos comentarios

Con todo el respeto de la gente que me ve, no me importa ni cinco lo que opinen y quieran de mí. Yo quiero ser yo.

También, confesó que al comienzo de su carrera no aceptaba la derrota o llegar a “sentirse mal”, ya que tenía mucha presión en él mismo, lo cual le generaba problemas psicológicos: