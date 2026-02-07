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Periodista y amigo de Cristiano Ronaldo habló de Colombia y de su futuro en el Mundial 2026

Un reconocido periodista español generó polémica al comparar el desempeño de Colombia y Argentina en el Mundial.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Periodista español habló del desempeño de Colombia en el Mundial
Periodista y amigo cercano de Cristiano habló sobre Colombia (Fotos de AFP/ULISES RUIZ y AFP7Alex Slitz)

Recientemente, en medio de un debate sobre el desempeño de los equipos que aún seguían en pie en el Mundial 2026, un periodista español destacó el desempeño de Colombia e incluso hizo algunas comparaciones futbolísticas.

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¿Quién fue el periodista español que habló de la Selección Colombia?

Se trata de Eduardo Armando Aguirre Redecilla, conocido en el mundo deportivo como Edu Aguirre, uno de los periodistas deportivos más conocidos de España. Su popularidad se debe principalmente a sus apasionadas intervenciones y opiniones futbolísticas.

Edu Aguirre
Edu Aguirre, reconocido periodista deportivo español. (Foto de Freepik)

Además, Edu ha logrado tener numerosas exclusivas con el equipo español Real Madrid, llegando incluso a tener una amistad cercana a la superestrella Cristiano Ronaldo, lo cual resulta ser uno de los aspectos más llamativos de su carrera.

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¿Qué dijo el periodista acerca del desempeño de Colombia en el Mundial?

A pesar de que muchas personas afirman que la objetividad periodística de Edu Aguirre se ve nublada por su cercana amistad con Cristiano Ronaldo, recientemente, en medio de uno de los programas donde es panelista, no dudó en defender el desempeño de la Selección Colombia en el Mundial.

Hay pocos países que han jugado como Colombia en este mundial

Además, el periodista dio una opinión personal respecto al resultado de un eventual enfrentamiento entre Colombia y Argentina

Yo creo que, en cuartos de final, Argentina – Colombia, tiene más posibilidades de pasar Colombia

Edu también mencionó la buena labor táctica que ha tenido Nestor Lorenzo con el equipo:

Esta Colombia tiene, con Néstor, un equipo que yo hacía tiempo que no veía

Por último, todos los panelistas llegaron a la conclusión de que preferirían que España tuviera que enfrentarse con Argentina que con Colombia, destacando el gran rendimiento que ha tenido la Tricolor en el Mundial.

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¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?

El próximo partido que disputará la selección cafetera será con Ghana el próximo 03 de julio en el Estadio de Kansas, Estados Unidos. Este encuentro definirá cual será el equipo que pasará a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Colombia VS. Ghana
Fecha del próximo partido de Colombia en el Mundial (Foto de AFP/Ulises RUIZ)

Se espera que Colombia logre pasar a la siguiente fase del torneo tal como lo hizo en 1990, 2014 y 2018.

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