Confirman que Cristiano Ronaldo se retira tras el Mundial 2026: esto dijo su hermana

Durante las horas de la tarde de este jueves 2 de julio, justo antes del partido de Portugal y Croacia en los dieciseisavos de la Copa Mundial FIFA 2026, se habría confirmado que Cristiano Ronaldo se retira de su Selección.

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De acuerdo con medios internacionales fue su hermana quien habló y reveló con detalles la decisión del futbolista, por lo que envía un contundente mensaje a todos los fanáticos del 7 en medio de esta copa del mundo.

Precisamente, su juego de hoy sería, probablemente su último partido de esta fase en un mundial jugando para su país. Por ahora, el revuelo no termina en las redes, debido a la conmoción que esto generó.

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Pues el mismo Ronaldo ha contestado a las críticas por su edad, ya que ha recibido comentarios negativos de que siga jugando a los 41 años; claramente esto no lo ha detenido para seguir dándolo todo en la cancha.

¿Qué se confirmó sobre la retirada de Cristiano Ronaldo de la Selección Portugal tras el Mundial 2026?

Según lo que dijo la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro para un medio local, es que de acuerdo con la información que dijo para Sport TV: “puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida”.

Esto dijo la hermana de Cristiano Ronaldo sobre su retiro tras el Mundial 2026. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

Así mismo, Aveiro fue insistente al decir que sus fanáticos deben aprovechar los supuestos últimos partido de Cristiano con la Selección Portugal, porque de ser esta la despedida, no jugaría la Eurocopa, la cual se llevará a cabo en dos años.

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¿Qué ha dicho Cristiano Ronaldo sobre las críticas que ha recibido por jugar a su edad?

Justo antes de su partido contra Colombia el pasado sábado 27 de junio, Cristiano Ronaldo habló ante los medios deportivos en la Copa Mundial FIFA 2026 y dijo que, recibe críticas por su edad.

Cristiano Ronaldo se retiraría tras el Mundial 2026. (AFP/ Alex Slitz)

El 7 fue contundente al decir que, cuando anota goles “sí sirve”, pero cuando no lo hace, entonces no, replicando lo que comentan sobre él.

Por eso, contestó e incluso sobre su retirada de la Selección Portugal, pero por ahora, no ha dicho nada acerca del tema, lo que sí, es que, con sus 41 años, sigue teniendo u gran rendimiento y sigue representado bien a su país.