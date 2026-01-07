Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Un comentario sobre la nueva canción de Blessd terminó con una contundente respuesta del cantante a seguidor.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música
Blessd frenó en seco a seguidor que cuestionó su música y así le respondió. (Foto: AFP)

Blessdsorprendió luego de responderle contundentemente a uno seguidor en redes sociales que estaba criticando su más reciente lanzamiento musical.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Blessd a un seguidor que criticó su música?

El cantante paisa no dejó pasar el comentario que recibió en una de sus publicaciones y llamó la atención tras contestar directamente a este usuario.

Por estos días, el intérprete de música urbana ha estado compartiendo contenido relacionado con su nueva canción y también algunos momentos de su vida personal, especialmente desde el nacimiento de su bebé junto a Manuela QM.

Artículos relacionados

Todo ocurrió cuando Blessd publicó un video en sus redes sociales para promocionar su más reciente sencillo. Mientras mostraba un adelanto de la canción, uno de los usuarios dejó un comentario que llamó la atención del artista.

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música
Blessd frenó en seco a seguidor que cuestionó su música y así le respondió. (Foto: AFP)

"Blessd no tiene más canción", escribió el internauta.

Lejos de ignorarlo, Blessd decidió responder directamente y lo hizo con un comentario que también generó ola de reacciones.

¿Cuál fue la respuesta de Blessd a persona que lo crítico en redes?

"Otro comentario más y te bloqueo", escribió el artista paisa, respuesta que inmediato generó más reacciones entre los usuarios quienes defendieron a Blessd.

Además de promocionar su nueva música, Blessd por estos días ha estado compartiendo la nueva vida que vive como padre de su primer hijo, Caleb.

Artículos relacionados

Recientemente compartió que un video que generó ternura entre sus millones de fanáticos al ver al cantante doblando la ropa del pequeño bebé que nació el pasado 11 de junio.

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música
Blessd frenó en seco a seguidor que cuestionó su música y así le respondió. (Foto: AFP)

Y desde allí al cantante y a su pareja Manuela QM se les ha visto compartiendo varios momentos junto a su bebé a pesar de los rumores que circulaban entorno a ellos sobre su relación.

Como bien se conoce luego del cumpleaños de Manuela QM, salieron a la luz unos supuestos chats en los que involucraba a Blessd con una modelo. Tras esto se generó muchas especulaciones sobre una posible ruptura.

Solo hasta el baby shower del bebé se les volvió a ver juntos compartiendo en la celebración de la llegada de su primer hijo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Bad Bunny y su exnovia Bad Bunny

Bad Bunny fue captado en un partido de tenis con una de sus exnovias: ¿reconciliación a la vista?

El artista puertorriqueño no pasó desapercibido entre los asistentes al gran torneo deportivo y causó comentarios por su acompañante.

celebraciones de cumpleaños de Feid Feid

Así celebró Feid sus últimos cumpleaños, ¿nunca estuvo Karol G?

Así festejó Feid sus cumpleaños más recientes luego de las declaraciones de Karol G que han relacionado con su relación.

Karol g sobre ivan duque Karol G

Video de Karol G hablando de Iván Duque se hace viral tras carta a Abelardo de la Espriella

Reviven opinión de Karol G sobre Iván Duque como Presidente de Colombia luego de su mensaje a Abelardo de la Espriella.

Lo más superlike

La comparación entre una colombiana y Haaland tiene estalladas las redes Mundial de fútbol

Colombiana se volvió viral por su gran parecido a Haaland: ¿es idéntica?

Joven tiktoker se volvió viral tras su gran parecido al futbolista noruego, Haaland, quien ahora es tendencia por su apariencia.

Conoce qué pasó con el bus de Paola Jara tras el percance que sufrió en carretera Paola Jara

Bus de Paola Jara sufrió una falla saliendo de gira: esto pasó en plena vía

Mejores días para cortarse el pelo en julio Salud y Belleza

Calendario lunar julio 2026: estas son las mejores fechas para cortarte el cabello

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium