Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Blessdsorprendió luego de responderle contundentemente a uno seguidor en redes sociales que estaba criticando su más reciente lanzamiento musical.

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¿Qué le respondió Blessd a un seguidor que criticó su música?

El cantante paisa no dejó pasar el comentario que recibió en una de sus publicaciones y llamó la atención tras contestar directamente a este usuario.

Por estos días, el intérprete de música urbana ha estado compartiendo contenido relacionado con su nueva canción y también algunos momentos de su vida personal, especialmente desde el nacimiento de su bebé junto a Manuela QM.

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Todo ocurrió cuando Blessd publicó un video en sus redes sociales para promocionar su más reciente sencillo. Mientras mostraba un adelanto de la canción, uno de los usuarios dejó un comentario que llamó la atención del artista.

Blessd frenó en seco a seguidor que cuestionó su música y así le respondió. (Foto: AFP)

"Blessd no tiene más canción", escribió el internauta.

Lejos de ignorarlo, Blessd decidió responder directamente y lo hizo con un comentario que también generó ola de reacciones.

¿Cuál fue la respuesta de Blessd a persona que lo crítico en redes?

"Otro comentario más y te bloqueo", escribió el artista paisa, respuesta que inmediato generó más reacciones entre los usuarios quienes defendieron a Blessd.

Además de promocionar su nueva música, Blessd por estos días ha estado compartiendo la nueva vida que vive como padre de su primer hijo, Caleb.

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Recientemente compartió que un video que generó ternura entre sus millones de fanáticos al ver al cantante doblando la ropa del pequeño bebé que nació el pasado 11 de junio.

Blessd frenó en seco a seguidor que cuestionó su música y así le respondió. (Foto: AFP)

Y desde allí al cantante y a su pareja Manuela QM se les ha visto compartiendo varios momentos junto a su bebé a pesar de los rumores que circulaban entorno a ellos sobre su relación.

Como bien se conoce luego del cumpleaños de Manuela QM, salieron a la luz unos supuestos chats en los que involucraba a Blessd con una modelo. Tras esto se generó muchas especulaciones sobre una posible ruptura.

Solo hasta el baby shower del bebé se les volvió a ver juntos compartiendo en la celebración de la llegada de su primer hijo.