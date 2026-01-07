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Ella es la hermana de Erling Haaland que cautiva por su belleza en el Mundial 2026

La hermana del delantero se volvió viral por su belleza tras la clasificación de Noruega en el Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Quién es la hermana de Erling Haaland que cautivó a los hinchas en el Mundial?
Ella es la hermana de Erling Haaland que llamó la atención por su belleza en el Mundial. (Foto: AFP)

Erling Haaland se apoderó de las tendencias luego del gol con el que Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil y aseguró su clasificación a los octavos de final.

Pero no solo su gol y la victoria de esa selección se llevó todo el protagonismo, también la hermana del jugador.

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¿Cómo fue el gol de Erling Haaland que clasificó a Noruega?

El delantero del Manchester City fue el encargado de cambiar el marcador en los últimos minutos del compromiso y su anotación le dio la victoria a Noruega y le permitió avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

La jugada llegó cuando el encuentro estaba empatado y todo parecía indicar que el partido se iría a la prórroga.

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Fue a cuatro minutos del final cuando Haaland apareció dentro del área y marcó el gol que terminó definiendo el compromiso.

¿Quién es la hermana de Erling Haaland que cautivó a los hinchas en el Mundial?
Ella es la hermana de Erling Haaland que llamó la atención por su belleza en el Mundial. (Foto: AFP)

Al finalizar el encuentro, el propio futbolista explicó cómo vivió esos últimos minutos y confesó que el cansancio fue uno de los motivos que lo impulsó a buscar el gol antes del tiempo extra.

"Estaba agotado, así que pensé: 'No puedo aguantar la prórroga, así que tenemos que marcar'", expresó Haaland tras el partido.

Sin duda sus palabras causaron furor en redes sociales, pero no solo fue ese momento que llamó la atención también su hermana quien sin dudar lo felicitó públicamente tras el encuentro balompédico.

¿Quién es la hermana de Erling Haaland, el delantero de la Selección de Noruega?

Mientras los jugadores festejaban la clasificación, la hermana de Erling Haaland ingresó para felicitarlo y lo abrazó después del triunfo.

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Su aparición no pasó desapercibida en redes sociales, quienes comenzaron a comentar sobre el parecido físico que existe entre ambos hermanos.

¿Quién es la hermana de Erling Haaland que cautivó a los hinchas en el Mundial?
Ella es la hermana de Erling Haaland que llamó la atención por su belleza en el Mundial. (Foto: AFP)

Algunos elogiaron su belleza, mientras que otros aseguraban que compartía muchos rasgos con el delantero noruego.

"Bellísima", "La hermana de Haaland se parece más a Haaland" y "Si Haaland no puede jugar, entra la hermana", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Su nombre es Gabrielle Braut Haaland y cuenta con 110 mil seguidores en Instagram en donde suele compartir muchas imágenes junto a su hermano, Erling Haaland.

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