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Reconocida reina de belleza fue hallada sin vida junto a su pareja tras los terremotos en Venezuela

La joven modelo fue encontrada sin vida junto a su pareja después de permanecer varios días desaparecida tras la tragedia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Confirman la muerte de reconocida reina de belleza desaparecida tras los terremotos en Venezuela
Reconocida reina de belleza fue hallada sin vida junto a su pareja tras los terremotos en Venezuela (Foto IA)

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando víctimas fatales y nuevas historias que conmocionan al país.

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En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de una reconocida modelo y reina de belleza venezolana, quien permanecía desaparecida desde el día de la tragedia junto a su pareja sentimental.

La noticia fue confirmada por sus familiares y también por la organización Miss Grand International, que publicó un mensaje de despedida para la joven modelo a través de sus redes sociales.

Triste desenlace para reconocida reina de belleza desaparecida tras la tragedia en Venezuela
Confirman la muerte de reconocida reina de belleza desaparecida tras los terremotos en Venezuela (Foto IA)

¿Quién es la modelo venezolana que falleció en los terremotos?

Se trata de Skarlent Rodríguez, una reconocida modelo venezolana que se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de junio, luego de los fuertes movimientos sísmicos registrados en el país vecino.

Desde los primeros días de la emergencia, su familia informó que se encontraba realizando labores de búsqueda, ya que la joven estaba en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos, donde el edificio en el que se encontraba sufrió graves daños tras el colapso provocado por los sismos.

Skarlent atravesaba un momento importante en su carrera profesional. Uno de sus logros más recientes fue obtener el título de Miss Grand Orlando 2025, motivo por el cual la organización internacional lamentó públicamente su fallecimiento.

A través de sus redes sociales escribieron:

"Con profunda tristeza sentimos la trágica muerte de Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, debido a los devastadores terremotos en Venezuela."

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¿Qué reveló la familia de Skarlent Rodríguez sobre su fallecimiento?

Durante varios días, los familiares de Skarlent mantuvieron activa una página en redes sociales para solicitar ayuda y difundir información que permitiera encontrar tanto a la modelo como a su pareja, José Castro.

Sin embargo, horas después confirmaron que ambos fueron hallados sin vida. La joven, de apenas 23 años, y su novio permanecían juntos cuando ocurrieron los fuertes movimientos sísmicos.

A través del mismo espacio donde habían pedido apoyo para la búsqueda, la familia agradeció a todas las personas que ayudaron a compartir la información y confirmó que la pareja fue encontrada entre los escombros.

"Fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final", escribieron.

Finalmente, expresaron que no existen palabras para describir el dolor que atraviesan en este momento, pero agradecieron el acompañamiento, la solidaridad y el esfuerzo de todas las personas que colaboraron para difundir la búsqueda de Skarlent Rodríguez y José Castro durante los días posteriores a la tragedia.

Falleció Skarlent Rodríguez y su pareja
Skarlent Rodríguez fue hallada sin vida junto a su pareja tras los terremotos en Venezuela (Foto freepik)
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