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Ellas son María y Matilde, las gemelas que cautivaron con su belleza en partido de Portugal

Las gemelas aparecieron en las pantallas del estadio de Miami y arrasaron por su belleza mientras apoyaban al equipo de Portugal

SuperLike Por: Laura Pineda
Silueta de gemelas
María Neiva y Matilde Neiva emocionaron a los fanáticos por su belleza natural (Foto por Freepik).

El sábado 27 de junio, Colombia se enfrentó a Portugal en un partido que definió el primer puesto del grupo K.

El encuentro terminó con un empate 0-0, y Colombia logró liderar al grupo con siete puntos. No obstante, lo que llamó la atención no solo fue el partido como tal, sino las gemelas que se encontraban en la tribuna apoyando a la selección de Portugal.

La Selección Colombia cantando el himno.
La Selección Colombia se enfrentará a Ghana el viernes 3 de julio en Kansas City (CHANDAN KHANNA / AFP).

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¿Cómo se llaman las gemelas portuguesas del partido Portugal vs. Colombia?

Se trata de María y Matilde Neiva, las hinchas de Portugal, que fueron enfocadas por una de las cámaras cuando Portugal tuvo una oportunidad clara de gol. Las gemelas fueron captadas mientras vivían momentos de tensión, pues el equipo portugués no logró anotar el gol.

Una de ellas lucía la camiseta de la selección portuguesa y la otra tenía una camiseta blanca. Ambas, tenían el cabello recogido. Durante el momento en que la cámara las captó, una de ellas se cubrió la cara con las manos y la otra actuaba con nerviosísimo en respuesta al gol fallido de su equipo.

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Cristiano Ronaldo con jugadores colombianos.
A pesar del empate de Colombia y Portugal 0-0, los jugadores de ambas selecciones se despidieron de forma muy amistosa (FOTO POR CHANDAN KHANNA / AFP).

¿Qué se sabe de María y Martina, las gemelas virales?

Tras el partido los internautas se interesaron por conocer quiénes son las gemelas y a qué se dedican. Por lo tanto, algunos internautas buscaron sus cuentas en Instagram, pero encontraron que sus perfiles son privados.

No obstante, se conoce que ambas son originarias de Portugal y los fanáticos presumen que Matilde, sería pareja del extremo portugués Francisco Conceição, el jugador número 23. También afirman que su relación habría iniciado en 2023.

De acuerdo con los rumores de los internautas, Matilde Neiva estuvo angustiada al ver que Francisco Conceição permaneció en la banca durante todo el partido entre Portugal y Colombia.

No obstante, el futbolista ha sido suplemente en ocasiones anteriores como en el partido contra Uzbekistán y contra la República Democrática del Congo.

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¿Qué le espera a Portugal en el Mundial del 2026?

Portugal se enfrentará con Croacia el jueves 2 de julio en el estadio de Toronto a las 6 p.m. El equipo ganador del partido pasará a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que el otro será eliminado.

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