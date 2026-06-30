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Lo que debes saber de "Pa' Seguirte Queriendo": protagonizada por Hanny Vizcaíno y Sebastián Martínez

La tan esperada secuela de "Pa' Quererte" llega muy pronto a la programación de Canal RCN.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Pa' Seguirte Queriendo llega a la pantalla de Canal RCN
Lanzamiento de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

Canal RCN anunció el estreno de la secuela de una de las series más queridas y aclamadas por los colombianos: Pa’ Quererte. Ya se conocen los detalles de los actores y actrices que le darán vida a los personajes.

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¿De qué se trata Pa’ Quererte?

Pa’ Quererte fue una de las series más exitosas de Canal RCN, ya que habla y aborda temas totalmente cotidianos con los que los televidentes lograron identificarse.

La telenovela narra la historia de Mauricio Reina, un exitosos y adinerado diseñador, interpretado por Sebastián Martinez, cuya vida cambia por completo cuando se entera de que es padre.

A partir de ese momento, debe aprender a criar a su hija Isabel, interpretada por Hanny Viscaino, y adaptarse a su nueva realidad.

Lanzamiento de Pa´ Seguirte Queriendo
Sebastián Martínez y Hanny Viscaino, actores de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

Más allá de la vida de Mauricio, la historia se centra en un grupo de cuatro amigos que viven problemáticas distintas a lo largo de la serie, que tienen que ver con la familia, el amor, el desarrollo personal, entre otras cosas.

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¿Cuál será el elenco de Pa’ Seguirte Queriendo?

En el 2026 se estrenará la secuela de esa gran serie, donde varios de los actores seguirán interpretando a sus personajes. Entre ellos se encuentran:

  • Sebastián Martinez como Mauricio Reina
  • Hanny Viscaino como Isabel Trujillo
  • Juliette Pardau como Dany Daza
  • Carlos Camacho como Toño
  • Manuel Sarmiento como Jorge
  • Luisa Eduardo Arango como Octavio Victoria
  • Laura de León como Azucena Tinocco
  • Diana Wiswell como Catalina Vengochea
  • Aida Morales como Elvira
  • Alejandra Ávila como Milagros

Sin embargo, se sumarán algunos otros actores para darle vida a nuevos personajes que ayudarán a desarrollar la historia, como:

  • Sharon Delgado
  • Marianella González
  • David Martínez
  • Natalia Jeréz
Actores y actrices de Pa´Seguirte Queriendo
Elenco completo de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

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¿Cuándo será el lanzamiento de Pa´ Seguirte Queriendo?

El lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo” será MUY PRONTO a través de la pantalla de Canal RCN. Lo que se espera de la serie es que logre enganchar nuevamente a los televidentes que quedaron fascinados con la trama de “Pa’ Quererte”.

La historia se desarrollará en un escenario en el que Mauricio y Dany se tendrán que enfrentar a la adolescencia de Isabel, además de muchos otros cambios en las historias de los personajes que ahora son papás.

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