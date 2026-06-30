Lo que debes saber de "Pa' Seguirte Queriendo": protagonizada por Hanny Vizcaíno y Sebastián Martínez

Canal RCN anunció el estreno de la secuela de una de las series más queridas y aclamadas por los colombianos: Pa’ Quererte. Ya se conocen los detalles de los actores y actrices que le darán vida a los personajes.

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¿De qué se trata Pa’ Quererte?

Pa’ Quererte fue una de las series más exitosas de Canal RCN, ya que habla y aborda temas totalmente cotidianos con los que los televidentes lograron identificarse.

La telenovela narra la historia de Mauricio Reina, un exitosos y adinerado diseñador, interpretado por Sebastián Martinez, cuya vida cambia por completo cuando se entera de que es padre.

A partir de ese momento, debe aprender a criar a su hija Isabel, interpretada por Hanny Viscaino, y adaptarse a su nueva realidad.



Sebastián Martínez y Hanny Viscaino, actores de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

Más allá de la vida de Mauricio, la historia se centra en un grupo de cuatro amigos que viven problemáticas distintas a lo largo de la serie, que tienen que ver con la familia, el amor, el desarrollo personal, entre otras cosas.

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¿Cuál será el elenco de Pa’ Seguirte Queriendo?

En el 2026 se estrenará la secuela de esa gran serie, donde varios de los actores seguirán interpretando a sus personajes. Entre ellos se encuentran:

Sebastián Martinez como Mauricio Reina

Hanny Viscaino como Isabel Trujillo

Juliette Pardau como Dany Daza

Carlos Camacho como Toño

Manuel Sarmiento como Jorge

Luisa Eduardo Arango como Octavio Victoria

Laura de León como Azucena Tinocco

Diana Wiswell como Catalina Vengochea

Aida Morales como Elvira

Alejandra Ávila como Milagros

Sin embargo, se sumarán algunos otros actores para darle vida a nuevos personajes que ayudarán a desarrollar la historia, como:

Sharon Delgado

Marianella González

David Martínez

Natalia Jeréz

Elenco completo de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

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¿Cuándo será el lanzamiento de Pa´ Seguirte Queriendo?

El lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo” será MUY PRONTO a través de la pantalla de Canal RCN. Lo que se espera de la serie es que logre enganchar nuevamente a los televidentes que quedaron fascinados con la trama de “Pa’ Quererte”.

La historia se desarrollará en un escenario en el que Mauricio y Dany se tendrán que enfrentar a la adolescencia de Isabel, además de muchos otros cambios en las historias de los personajes que ahora son papás.