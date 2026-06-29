Mujer que predijo terremoto en Venezuela pronostica sismos en Colombia: esto alertó

Durante los últimos días de junio, ha habido un gran temor en Colombia tras el fuerte evento sísmico que sacudió a Venezuela con una magnitud de 7,5; Pues esto generó una emergencia en el país, en medio de tanta crisis.

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Hasta el domingo 28 de junio, se habían reportado más de 1.400 fallecidos y más de tres mil heridos. Así mismo, hay un gran número de desaparecidos y sus familias, mantienen la esperanza de que estén con vida.

Tras seis días de la tragedia, todavía han encontrado vidas bajo los escombros: niños, adultos mayores, bebés recién nacidos y también mascotas; De hecho, los países han enviado refuerzos no solo humanos, sino caninos para ayudar en la búsqueda.

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Es por eso que, el temor aumenta en el país de cafeteros y por eso, los ciudadanos han preguntado a personas espirituales si ven que el país pueda ser sacudido por un fuerte temblor como en Venezuela.

¿Qué dijo la vidente sobre la posibilidad de que haya sismos en Colombia?

A través de Instagram, Alexandra Vidente Mundial hizo su predicción sobre Colombia y dijo que, “para prevenir ciertas circunstancias, sí ve temblores para Colombia a fuerte escalada, en Cali, Bogotá y Medellín”.

La mujer que se hizo viral por el sismo en Venezuela ahora habló de Colombia. (Foto: Freepik)

Así mismo, ve movimientos con el agua, por lo que les recomienda a los pescadores que se resguarden por cuatro semanas.

La vidente dijo que ella había hecho la predicción en su país, Venezuela y por más que quiso que no se cumpliera, pasó: por eso, dice que con respeto y con Dios primero, quiere que Colombia tome precauciones.

¿Hay posibilidad de que en Colombia tiemble como en Venezuela?

Un experto del Servicio Geológico Colombiano habló sobre el fuerte sismo que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio y reveló que, en Colombia es normal que se presenten eventos sísmicos de manera muy seguida.

Mujer que habría anticipado el sismo en Venezuela lanza alerta sobre Colombia. (Foto: Freepik)

“Tanto Colombia como Venezuela, se encuentran en una zona geológica de alta interacción de placas tectónicas y que este tipo de eventos sísmicos son normales para los dos países”.

Aunque no confesó si el país cafetero debería prepararse para un fuerte temblor, fue claro al decir que en Colombia se sintió el sismo de Venezuela debido a que la magnitud y profundas ondas viajaron por la corteza hasta sentirse aquí.