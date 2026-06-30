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Camila Jurado presentó a su novia con románticas fotos: "Amar sin miedo"

Ella es la mujer que conquistó el corazón de actriz Camila Jurado.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
camila jurado y su novia
Camila Jurado presentó a su novia/Canal RCN

La actriz Camila Jurado sorprendió a sus miles de fanáticos al presentar a su novia luego de mantener su vida sentimental muy reservada.

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¿Quién es la novia de Camila Jurado?

La joven compartió un carrusel con fotografías junto a su novia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores.

En las instantáneas se dejó ver con Laura Ruiz, una fotógrafa empírica, según tiene en la descripción de su Instagram y de quien no se conoce mucho, donde se dejaron ver besándose y muy cariñosas en diferentes momentos de su relación.

camila jurado muestra su novia

Según dejaron ver suelen compartir el gusto por los viajes, tiempo en casa, festivales y más.
Con dichas fotografías, la actriz aprovechó para presentar oficialmente a su novia a sus fanáticos y dedicarle un amoroso mensaje.

"Amar sin miedo es urgente. Gracias por hacerlo tan bonito", escribió en la descripción de la publicación.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Camila Jurado tras mostrar a su novia?

Luego de su publicación, la actriz logró miles de corazones y comentarios donde las llenaron de elogios por su belleza, su relación y por ser tan abierta con su orientación, de la que muchos no sabían.

Cabe destacar que, esta publicación se dio en marco del Día del Orgullo LGTBIQ+, donde para muchos se convirtió en una voz líder al respecto.

camila jurado actriz de pa seguirte queriendo

Recordemos que, la joven es conocida por su personaje de Juliana Morales en la exitosa producción del Canal RCN "Pa’ quererte" y que confirmó también estará en su segunda temporada "Pa' seguirte queriendo", que pronto llegará a la pantalla.

"Michi-nes quienes están por acá desde #PaQuererte saben lo especial que fue este proyecto para tantos corazones. Queremos contarles que VOLVEREMOS a vernos muy pronto en las pantallas del Canal RCN con más de #PaSeguirteQueriendo", dijo en su momento.

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Por ahora, sus fanáticos siguen al pendiente de sus publicaciones y que pueda seguir compartiendo más sobre su vida personal y profesional, para seguir cautivando a todos con su belleza, su estilo de vida y su sorprendente talento actoral por el que recibe tantos halagos constantemente.

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