Alexa Torrex aseguró sentirse como Karol G y explicó por qué: "no sirve ser buena mujer"

La reciente aparición de Karol G durante uno de los conciertos de la gira de Rosalía, sigue dándole al vuelta al mundo y desatando reacciones entre los internautas, quienes se han pronunciado para expresar su punto de vista frente a lo dicho por la colombiana durante el show.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre las recientes declaraciones de Karol G?

Y es que en medio del revuelo que han generado las declaraciones de la la antioqueña, Alexa Torrex no dudó en sumarse a la conversación, y no solo para opinar sobre esta situación, sino para expresar incluso que se sintió completamente identificada con la artista.

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"Todas en algún momento fuimos la Karol G con el tema de los cumpleaños, niñas, si le va así a Karol G, lastimosamente que puede esperar una que es un ser humano normalito, he visto muchos casos, de que las mujeres son así que entregan mucho... las decoraciones, los regalos y un poco de vainas", fueron las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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Así mismo, la joven cucuteña insistió en que es casi normal que las mujeres coincidan con hombres a los que no les gusta celebrar esta fecha especial, como fue el caso de la cantante Karol G.

Alexa Torrex se sintió identificada con las palabras de Karol G durante concierto de Rosalía. (Foto: Canal RCN)

"Uno de boba va y hace algo grande... a son de qué, ¿te lo van a agradecer?... no sirve de nada ser buena mujer", dijo la creadora de contenido evidentemente decepcionada de cómo han sido sus experiencias con anteriores parejas.

¿Qué dijo Karol G y por qué fue relacionado en redes con Feid?

Respecto a lo dicho por Karol en el concierto de su colega, la cantante española, cabe señalar que, todo se dio a raíz de una invitación que Rosalía le hizo para ser parte de su concierto, invitación que por supuesto aceptó y en donde juntas tuvieron un momento en el que frente a miles, la colombiana quiso hacer una confesión.

"Estaba en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Y eso siempre me pareció extraño, porque ¿quién no querría pasar esa fecha con la persona con la que está? Lo más curioso es que esto pasaba todos los años. Siempre había una excusa diferente", dijo la llamada 'Bichota'.

Incluso, según lo dio a conocer la intérprete paisa, el momento más impactante de su pasada relación, fue cuando todo estaba listo para viajar en el cumpleaños de esta persona, no terminó pasando.

Esto dijo Alexa Torrex sobre las recientes declaraciones de Karol G. (Foto: Canal RCN)

Las palabras de la cantante fueron asociadas a su reciente ruptura con Feid, sin embargo, hay quienes aseguran que en realidad este episodio habría ocurrido cuando sostuvo un noviazgo con Anuel.