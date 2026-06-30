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Sara Uribe habría lanzado indirecta tras la reconciliación de Fredy Guarín y su exesposa: “empezó todo”

Sara Uribe compartió mensaje que volvió a despertar comentarios sobre su expareja Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Uribe volvió a publicar llamativo mensaje tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.
El mensaje de Sara Uribe durante su viaje que volvió a generar comentarios sobre Fredy Guarín. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Sara Uribe sigue dando de qué hablar luego de la reconciliación de Fredy Guaríny Andreina Fiallo.

Aunque la presentadora no se ha referido directamente a la situación, sí ha compartido curiosos mensajes en sus redes sociales que muchos de sus seguidores han relacionado con su ex.

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¿Cuál fue el mensaje de Sara Uribe durante el viaje a Tapartó?

Desde que se dio a conocer la noticia de la reconciliación, la presentadora ha estado muy activa en redes sociales compartiendo videos sobre ella y su hijo Jacobo.

En esta ocasión, durante el fin de semana, Sara Uribe estuvo de paseo con sus amigas y familiares. A través de sus publicaciones mostró el lugar, la llegada y algunos de los momentos que vivió durante su viaje a Tapartó, Antioquia.

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El mensaje con el que acompañó uno de sus videos llamó la atención de sus seguidores, pues escribió: "Este viaje me recordó que la riqueza no siempre está en los destinos más lejanos. A veces está en volver a donde empezó todo".

Sara Uribe volvió a publicar llamativo mensaje tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.
El mensaje de Sara Uribe durante su viaje que volvió a generar comentarios sobre Fredy Guarín

Y es que no es la primera vez que comparte mensajes que muchos interpretan como indirectas. Ese mismo día publicó otro en el que escribió: "Yo sí creo que me voy a tener que hacer otra limpia…", que volvió a generar comentarios relacionados con su expareja.

Además, en otros videos también ha compartido reflexiones en las que habla sobre el dolor y el pasado.

¿Por qué mensajes de Sara Uribe generan relación con Fredy Guarín?

Hace poco el exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín, confirmó que se había reconciliado con su expareja Andreina Fiallo, de quien se había separado hace casi una década.

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La pareja puso fin a su relación luego de que Fredy Guarín iniciara una relación con Sara Uribe. Fruto de esa amor nació Jacobo.

Aunque la relación entre la presentadora y el exfutbolista duró un poco más de dos años, posteriormente Fredy Guarín tuvo otras relaciones sentimentales. Por su parte, Andreina Fiallo también rehízo su vida e incluso tuvo un hijo con el exfutbolista Javier Reina.

Sara Uribe volvió a publicar llamativo mensaje tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.
El mensaje de Sara Uribe durante su viaje que volvió a generar comentarios sobre Fredy Guarín. (Fotos: Canal AFP)

Sara Uribe, por su parte, no ha dado a conocer públicamente nuevas relaciones sentimentales, por lo que sus recientes mensajes han dado pie a rumores de presuntas indirectas a su expareja.

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