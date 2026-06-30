Rey Grupero, reconocido influencer mexicano, arremetió contra el streamer colombiano Mr. Stiven luego de que este hiciera una donación para apoyar a las personas afectadas por los terremotos que se registraron en Venezuela.

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¿Por qué Rey Grupero criticó a Mr. Stiven?

Mr. Stiven se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando decidió contarles a sus seguidores que ayudaría a la población venezolana tras los terremotos ocurridos el pasado 25 de junio.

Durante el directo aseguró que haría una donación para apoyar a las personas afectadas por la emergencia.

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"Yo voy a mandar unos cientos de dólares, no voy a mandar miles, pero voy a mandar", expresó el streamer.

Al parecer, Mr. Stiven pensó que el monto de la donación no se alcanzaría a ver durante la transmisión. Sin embargo, terminó mostrando sin querer el valor enviado, que fue de 50 dólares, y reaccionó con una sonrisa al darse cuenta de lo ocurrido.

Rey Grupero no dudó en pronunciarse sobre la situación e hizo un video en el que revivió una antigua polémica con el colombiano: "Recuerdo a ese que nos llamó 'Mexichangos'", comentó.

¿Qué dijo Rey Grupero sobre la donación de Mr. Stiven?

Después cuestionó el valor de la donación realizada por Mr. Stiven y aseguró que, teniendo en cuenta la emergencia que vive Venezuela, la cifra le parecía muy baja.

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"Se me hace una grosería. Hay personas bajo los escombros, hay personas que se quedaron huérfanas", expresó.

También agregó que, para él, anunciar una ayuda y luego donar 50 dólares no era la mejor manera de hacerlo.

"¿Para qué pones 50 dólares? Y no es menospreciar, sino que se me hace una burla que te pongas a alardear que vas a dar y resulte con 50 dólares", señaló.

Las palabras del influencer mexicano también generaron reacciones y críticas en donde le decía que él que había hecho por la emergencia del nuestro país vecino.

Por lo que, Rey Grupero aseguró que él envió varios víveres para las personas afectadas y también confirmó que viajará para entregarlos personalmente.