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Karina García se quebró al hacer confesión sobre su embarazo con Kris R: "me da duro"

Karina García se sinceró en redes sociales sobre una situación que tiene que ver con la llegada de su tercer hijo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia - Mujer embarazada.
Karina García expuso sentida confesión sobre su embarazo. Foto | Canal RCN - Freepik-

Aunque apenas han pasado unos cuántos días desde que Karina García confirmó su embarazo, la noticia sigue despertando interés en redes sociales, especialmente porque días atrás, se había rumorado que la reconocida modelo estaba esperando su tercer hijo, situación que, como era de esperarse, llevó a que muchos se mostraron ilusionados por saber si era cierto o simples especulaciones.

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¿Por qué Karina García se mostró afectada debido a su embarazo?

Precisamente, a raíz de la curiosidad que este tema ha generado, recientemente la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió compartir con sus seguidores un sentida confesión que no pasó desapercibida y que, por supuesto, está relacionada con la llegada del nuevo integrante a la familia.

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"Si yo le contara a ustedes cuántos kilos he subido, no me van a creer, obviamente yo sé que es normal, es normal mi reina que con esta barrigota nada te sirve", y aunque al principio parecía sentirse tranquila con los nuevos cambios que está experimentando, si admitió que ha sido bastante difícil, "pero igual me da duro, mi ropita, mi ropita", agregó.

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¿Cuál fue el síntoma que delató el embarazo de Karina García?

Además de mostrarse afectada por cómo su cuerpo se ha ido transformando poco a poco, la también empresaria y creadora de contenido antioqueña se sinceró respecto al síntoma de su embarazo que logró que muchos de sus seguidores sospecharan del embarazo.

"Vea esa fue una de las cosas que más me delató para que ustedes se dieran cuenta que yo iba a traer una bendición a este mundo, yo llamo a estas venas los caminos de la vida, juepucha, qué montón de venas que se están preparando para dar la lechita de mi bebé", mencionó García mientras en el video mostraba la zona de su p3cho.

Así mismo, la recordada competidora del reality de convivencia en su segunda temporada, dio a conocer que, muy seguramente varios se preguntan cómo se enteró de la noticia de su embarazo, los primeros síntomas y todos los detalles de esta nueva etapa, por lo que anunció que en los próximos días hará un stream en el que todas esta preguntas serán respondidas.

Por ahora, la influencer paisa continúa disfrutando de esta faceta, pues aunque ya vivió el embarazo de Isa y Valentino, éste se siente completamente diferente.

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