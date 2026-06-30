El nombre de la reconocida presentadora colombiana Catalina Aristizábal se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas tras un video que compartió de su hijo quien hizo una contundente confesión de Richard Ríos tras apoyar a la Selección Colombia en distintos partidos del Mundial 2026.

Tras el video compartido de Catalina, la presentadora reapareció en sus redes aclarando la orientación de su hijo al desatar una ola de comentarios por las diferentes teorías que se compartieron sobre su orientación.

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¿Cuál fue el video que se viralizó de Catalina Aristizábal tras contundente confesión de su hijo a Richard Ríos?

¿Quien es el hijo de Catalina Aristizábal? | AFP: Cris Coduto

Recientemente, Catalina Aristizábal compartió un video a través de sus redes sociales en el que les preguntó a su familia acerca del resultado que tendría la Selección Colombia en uno de los partidos anteriores y uno de los comentarios que más resonó en las redes sociales fue el que compartió su hijo Emiliano y habló de Richard Ríos, pues, expresó las siguientes palabras:



“Que gane Colombia y me la m#t# Richard Ríos”, agregó Emiliano.

Sin duda, el video comenzó a viralizarse a través de las redes sociales tras el comentario que hizo Emiliano, pues, generó todo tipo de reacciones al respecto, en especial por todos los rumores que los internautas generaron acerca de su orientación.

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¿Cuál es la orientación del hijo de Catalina Aristizábal tras su comentario sobre Richard Ríos?

Esto aclaró el hijo de Catalina ristizábal sobre su orientación. | AFP: Chandan Khanna

Desde luego, los internautas dejaron todo tipo de comentarios en las redes sociales acerca de cuál sería la orientación de Emiliano, el hijo de Catalina tras lo dicho sobre Richard Ríos.

En medio de esta situación, Catalina compartió un video a través de sus redes videos en el que su hijo reveló cuál es su orientación, pues su mamá le preguntó lo siguiente:

Catalina inicia el video diciendo: “bueno, vamos a entender ¿qué fue lo que dijiste cuando te dije qué resultado tendría el partido? En redes te viralizaste y mejor dicho, esa respuesta le está dando la vuelta al mundo”.

Posteriormente, el hijo de la presentadora aclaró que no le gustan los hombres tras lo dicho sobre Richard Ríos y, también, aclaró que siente gran admiración por Dávinson Sánchez tras el gol anulado con Portugal: