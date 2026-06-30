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Nuevo temblor sacudió la costa colombiana este martes 30 de junio: ¿de cuánto fue su magnitud?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el más reciente sismo en la costa colombiana y reveló de cuánto fue su magnitud.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Temblor sorprendió a varias ciudades de la costa colombiana este martes: así se sintió
Nuevo temblor sacudió la costa colombiana este martes: habitantes reportaron cómo lo sintieron (Foto freepik)

Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del fuerte terremoto registrado el pasado 24 de junio, la actividad sísmica sigue generando preocupación en la región.

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En Colombia, donde los movimientos telúricos son frecuentes por su ubicación geológica, un nuevo sismo volvió a sentirse este martes 30 de junio.

Aunque el movimiento no dejó personas lesionadas ni daños materiales, varios habitantes de la región Caribe reportaron haberlo sentido y compartieron sus experiencias a través de redes sociales.

Nuevo temblor en Colombia puso en alerta a habitantes de la costa: esto se sabe
Temblor sorprendió a varias ciudades de la costa colombiana este martes: así se sintió (Foto freepik)

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¿De cuánto fue el temblor de este 30 de junio?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 10:43 de la mañana y tuvo una magnitud de 3,2, con una profundidad superficial.

El epicentro fue ubicado en el departamento de La Guajira, razón por la que el movimiento fue percibido principalmente en municipios cercanos y en varias ciudades de la región Caribe.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones en viviendas, infraestructura o personas lesionadas.

¿Qué reportaron usuarios sobre el sismo en Colombia?

Luego del reporte oficial, varios usuarios comentaron la publicación del Servicio Geológico Colombiano indicando que alcanzaron a sentir el movimiento.

Habitantes de San Juan del Cesar, Fonseca, Valledupar y Santa Marta aseguraron que el temblor fue perceptible durante algunos segundos. Incluso varios usuarios afirmaron haber recibido primero una notificación de Google que estimaba una magnitud superior a la reportada oficialmente.

Sin embargo, otros recordaron que esas alertas son cálculos preliminares generados automáticamente y que la información oficial corresponde a la emitida por el Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada del monitoreo sísmico en el país.

Colombia registra miles de movimientos sísmicos cada mes debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramérica. La mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos, aunque algunos pueden sentirse en distintas regiones.

Por esa razón, las autoridades recomiendan que las familias cuenten con un kit de emergencia, identifiquen los puntos de encuentro, tengan un plan de evacuación y conozcan las rutas de salida de sus viviendas o lugares de trabajo.

Estas recomendaciones han cobrado mayor relevancia tras la tragedia ocurrida en Venezuela, donde los terremotos dejaron miles de víctimas entre fallecidos, heridos y desaparecidos, además de importantes daños en edificaciones e infraestructura.

¿Sintió el temblor? Nuevo sismo volvió a sacudir una región de Colombia este martes
Nuevo temblor en Colombia puso en alerta a habitantes de la costa: esto se sabe (Foto freepik)
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