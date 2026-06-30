El nombre del recordado exfutbolista argentino Diego Maradona se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por una contundente predicción que compartió sobre el Mundial 2026 y cuál equipo se convertiría en el ganador.

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¿Cuál fue el video que se hizo viral de Diego Maradona sobre el Mundial 2026?

¿Cuál fue la predicción que hizo Maradona sobre el Mundial 2026? | AFP: Jorge Durán

Tras el inicio de los 16avos de final en el Mundial 2026, los hinchas del fútbol se sorprendieron con una predicción que hizo Diego Maradona, el recordado jugador argentino quien compartió su pronóstico sobre cuál equipo sería ganador.

En una entrevista que le hicieron en un medio a Diego Maradona, antes de su fallecimiento, el argentino sorprendió con una contundente predicción sobre el Mundial 2026 en el que expresó las siguientes palabras:

“No me gusta lo que veo acerca del Mundial 2026. Los canadienses harán cosas buenas, pero acá sale ganando México, cuando este país no lo merece, pero esto pronóstico”, añadió Diego Maradona.

Con base en esta predicción que hizo Maradona sobre el Mundial 2026, agregó que el país de los anfitriones que tendría más posibilidad de ganar sería México.

¿Qué otras predicciones se han hecho sobre el Mundial 2026?

No solo la predicción de Diego Maradonna se ha convertido en tendencia, sino también, la de otros videntes y expertos del fútbol quienes han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales.

Por su parte, una de las más comentadas por parte de los hinchas del fútbol fue la de Mhoni Vidente, quien hizo un contundente pronóstico previo a iniciar el Mundial 2026, en el que anunció que México y Colombia serían dos de los países que más sorpresas generarían.

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Así también, el nombre de Nana Kwaku Bonsam, más conocido como ‘el brujo de Ghana’, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por las diversas predicciones que ha hecho sobre el Mundial 2026.

¿Qué otras predicciones se han hecho sobre el Mundial 2026? | Foto: Freepik

Por el momento, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de lo que puede ocurrir con los equipos que clasificaron a los 16avos de final en el Mundial 2026, pues, por el momento, los equipos se encuentran bajo la expectativa de cuáles equipos clasificarán a los octavos de final.

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