Alemania quedó eliminada del Mundial 2026: estos fueron los mejores memes

El pasado lunes 29 de junio se llevó a cabo el partido de Paraguay contra Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y el marcador fue una gran sorpresa para todos los fanáticos del fútbol, generando miles de memes y reacciones en las redes sociales.

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¿Cuánto quedó el partido de Paraguay contra Alemania?

Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial FIFA 2026 al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del torneo, tras empatar 1-1 en 120 minutos de partido y después, en la tanda de penales, quedar 4-3.

Paraguay eliminó a Alemania del Mundial 2026. (Foto de AFP/Jewel SAMAD)

Con ese resultado, el equipo sudamericano avanzó a los octavos de final, donde se tendrá que enfrentar con el ganador de Francia vs. Suecia.

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¿Hace cuánto Paraguay no le ganaba a Alemania en un Mundial?

Anteriormente, Paraguay solo había tenido una oportunidad de enfrentarse con Alemania en un Mundial y fue en Corea del Sur el 15 de junio del 2002; en esa ocasión, el equipo europeo se llevó la victoria de 1 -0 con un gol de Oliver Neuville al minuto 88.

Eso significa que la victoria de Paraguay en el Mundial 2026 llegó 24 años después de aquel único partido entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, por lo que el resultado termina siendo históricamente sorprendente para todos los aficionados del fútbol.

El equipo alemán, por su lado, se mostró muy triste y frustrado por aquel marcador, ya que a lo largo de su trayectoria se han destacado por ser uno de los mejores equipos del mundo, llegando a ganar el torneo en cuatro ocasiones (1954, 1974, 1990 y 2014)

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¿Cuáles fueron los mejores memes que dejó el partido de Paraguay VS. Alemania?

A través de las redes sociales, el partido no pasó desapercibido. Miles de internautas compartieron videos, fotos y memes inspirados en las jugadas, las hazañas y los momentos más llamativos que dejó el encuentro.

Algunos de los mejores memes del partido de Paraguay VS. Alemania (Foto de Freepik)

Además, en varias publicaciones demostraron la unión de todos los equipos latinoamericanos en el torneo, ya que muchos países como Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, celebraron los goles de los paraguayos como si se hubieran tratado de los de sus selecciones.

Algunos de los mejores memes que dejó este histórico encuentro fueron: