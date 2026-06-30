Richard Ríos rompió el protocolo y dedicó un conmovedor mensaje a Venezuela: esto dijo

En medio de la dolorosa situación que enfrente Venezuela, recientemente, Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia, conmovió al enviar un sentido mensaje a todo el pueblo del vecino país que continúa sufriendo las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

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¿Cuál fue el sentido mensaje que envió Richard Ríos en medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela?

Todo se dio durante una reciente rueda de prensa en la que el deportista colombiano fue a responder una pregunta, pero antes de hacerlo, se tomó unos minutos para solidarse con esta delicada situación y reafirmar su compromiso en todo lo que se necesite para que quienes hoy sufren pueden ser ayudados.

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"Quería empezar con esa pregunta, mandándoles una fuerte palabra a las personas de Venezuela y a todo el mundo que nos unamos, sabemos que no es algo fácil por lo que están pasando, es algo que se nos sale de las manos y yo siento que solo hay una persona o alguien que nos puede ayudar en este momento y es Dios", fueron las palabras de Ríos frente a los medios.

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De acuerdo con el jugador del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, en este momento es importante mantenerse aferrados a Dios, pues solo confiando en su misericordia todo puede mejorar, además de pedirle para que todo que lo hoy están atravesando por fin se termine.

Richard Ríos se mostró conmovido por la situación que enfrenta Venezuela. | AFP: Cris Coduto

¿Cuáles fueron las palabras de Richard Ríos en medio de la tragedia que enfrenta Venezuela?

Además de mostrarse afectado por esta tragedia que golpeó días atrás a los habitantes de varias regiones del país hermano, el mediocentro de la tricolor, también quiso aprovechar esta aparición en medios para recordarles que, millones de personas en el mundo mantienen los ojos puestos en esta emergencia natural.

"Que no se sientan solos, que pidan ayuda si lo necesitan, de parte de la Selección todos los días oramos por ustedes porque no es fácil, el señor nos sacará de estos momentos", manifestó el jugador con un tono de esperanza.

Como Richard, son muchas las figuras reconocidas las que se han sumado para prestar su voz y su apoyo a Venezuela, dejando ver que en momentos como este, lo más importante es mantenerse unidos y ayudar a todos aquellos que más lo necesitan.