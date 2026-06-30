Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Richard Ríos rompió el protocolo y dedicó un conmovedor mensaje a Venezuela: esto dijo

Richard Ríos no quiso dejar pasar por alto la oportunidad para expresar su completo apoyo al pueblo venezolano.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Richard Ríos en el terreno de juego - Bandera de Venezuela.
Richard Ríos envió sentido mensaje en medio de la tragedia que enfrenta Venezuela. Foto | Julio Aguilar.

En medio de la dolorosa situación que enfrente Venezuela, recientemente, Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia, conmovió al enviar un sentido mensaje a todo el pueblo del vecino país que continúa sufriendo las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el sentido mensaje que envió Richard Ríos en medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela?

Todo se dio durante una reciente rueda de prensa en la que el deportista colombiano fue a responder una pregunta, pero antes de hacerlo, se tomó unos minutos para solidarse con esta delicada situación y reafirmar su compromiso en todo lo que se necesite para que quienes hoy sufren pueden ser ayudados.

Artículos relacionados

"Quería empezar con esa pregunta, mandándoles una fuerte palabra a las personas de Venezuela y a todo el mundo que nos unamos, sabemos que no es algo fácil por lo que están pasando, es algo que se nos sale de las manos y yo siento que solo hay una persona o alguien que nos puede ayudar en este momento y es Dios", fueron las palabras de Ríos frente a los medios.

Artículos relacionados

De acuerdo con el jugador del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, en este momento es importante mantenerse aferrados a Dios, pues solo confiando en su misericordia todo puede mejorar, además de pedirle para que todo que lo hoy están atravesando por fin se termine.

Hijo de reconocida presentadora aclaró su orientación tras polémico comentario a Richard Ríos: ¿quién?
Richard Ríos se mostró conmovido por la situación que enfrenta Venezuela. | AFP: Cris Coduto

¿Cuáles fueron las palabras de Richard Ríos en medio de la tragedia que enfrenta Venezuela?

Además de mostrarse afectado por esta tragedia que golpeó días atrás a los habitantes de varias regiones del país hermano, el mediocentro de la tricolor, también quiso aprovechar esta aparición en medios para recordarles que, millones de personas en el mundo mantienen los ojos puestos en esta emergencia natural.

"Que no se sientan solos, que pidan ayuda si lo necesitan, de parte de la Selección todos los días oramos por ustedes porque no es fácil, el señor nos sacará de estos momentos", manifestó el jugador con un tono de esperanza.

Como Richard, son muchas las figuras reconocidas las que se han sumado para prestar su voz y su apoyo a Venezuela, dejando ver que en momentos como este, lo más importante es mantenerse unidos y ayudar a todos aquellos que más lo necesitan.

Hijo de reconocida presentadora aclaró su orientación tras polémico comentario a Richard Ríos: ¿quién?
El gesto de Richard Ríos en medio de la tragedia que enfrenta Venezuela. | AFP: Cris Coduto

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Temblor sorprendió a varias ciudades de la costa colombiana este martes: así se sintió Viral

Nuevo temblor sacudió la costa colombiana este martes 30 de junio: ¿de cuánto fue su magnitud?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el más reciente sismo en la costa colombiana y reveló de cuánto fue su magnitud.

Sale a la luz video de Maradona tras compartir predicción sobre el Mundial 2026: ¿qué dijo? Mundial de fútbol

Sale a la luz video de Maradona tras compartir predicción sobre el Mundial 2026: ¿qué dijo?

El recordado futbolista argentino hizo una contundente predicción sobre el equipo ganador del Mundial 2026.

Partido de Paraguay contra Alemania en el Mundial Copa Mundial

Alemania quedó eliminada del Mundial 2026: estos fueron los mejores memes

Tras una inesperada derrota de la Selección de Paraguay, los memes del partido se volvieron tendencia en las redes sociales.

Lo más superlike

Diomedes Diaz en el programma Yo Jose Gabriel - Cinta de luto. Diomedes Díaz

Luto en el vallenato: murió la mujer que fue el primer amor de Diomedes Díaz

En las últimas horas se confirmaron las causas del fallecimiento de la mujer que marcó la vida del cantante Diomedes Diaz.

Karol g sobre ivan duque Karol G

Video de Karol G hablando de Iván Duque se hace viral tras carta a Abelardo de la Espriella

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado