Falleció exparticipante de MasterChef Celebrity tras sufrir grave accidente

El mundo del entretenimiento está de luto, esto luego de que hace pocas horas se confirmara el fallecimiento de una reconocida presentadora y exparticipante de MasterChef Celebrity quien sufrió un grave accidente el pasado 29 de junio.

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¿Cuál fue la presentadora y exparticipante de MasterChef Celebrity que falleció?

Se trata de Ernestina Pais, una de las presentadoras más reconocidas de Argentina, quien hizo parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina y hoy es recordada con profundo dolor entre sus familiares, colegas y amigos.

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La noticia sobre su fallecimiento, fue confirmada el pasado domingo 29 de junio y rápidamente generó reacciones entre figuras del entretenimiento quienes lamentaron la inesperada partida de la comunicadora.

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Según lo que se ha informado hasta ahora por la prensa local, el accidente ocurrió en San Isidro, provincia de Buenos Aires, mientras Pais se desplazaba en un vehículo cuando fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en medio de un paso ferroviario luego de un fuerte impacto.

¿Qué le pasó a Ernestina Pais, la exparticipante de MasterChef Celebrity que falleció en un accidente?

Equipos de emergencia y autoridades llegaron al lugar pocos minutos después de recibir el reporte del accidente. Sin embargo, pese a la atención brindada, la conductora falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el siniestro y las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrieron los hechos.

La muerte de la famosa presentadora, ha causado una gran conmoción en el mundo del espectáculo argentino, pues durante más de dos décadas, construyó una carrera en televisión y radio, participando en diferentes formatos informativos y de entretenimiento.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Personalidades de la televisión, periodistas, artistas y seguidores compartieron palabras de condolencia y recordaron algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

Muchos de las personas más allegadas, coincidieron en destacar su profesionalismo, su sentido del humor y la cercanía que siempre mantuvo con quienes la rodeaban.