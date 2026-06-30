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Sara Uribe compartió contundente mensaje tras reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Un nuevo mensaje de Sara Uribe despertó comentarios tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La indirecta de Sara Uribe tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo
Sara Uribe publicó curioso mensaje y muchos lo relacionaron con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: Canal RCN)

Sara Uribe sorprendió a lanzar presuntamente una indirecta tras la reconciliación entre su expareja Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

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¿Qué compartió Sara Uribe tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Hace unos días las pareja que estuvo separada casi por un década confirmó que retomó su relación, y desde entonces el exjugador y Andreina Fiallo han estado derrochando amor en redes sociales.

Y luego de una imagen romántica, Sara Uribe lanzó curioso mensaje donde hablan del pasado y el dolor, además en las imágenes mostraba siempre a su hijo Jacobo que es fruto de su relación con Fredy Guarín.

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Por lo que muchos relacionaron sus mensajes con lo que está pasando con el papá de su hijo y su exesposa.

La indirecta de Sara Uribe tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo
Sara Uribe publicó curioso mensaje y muchos lo relacionaron con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión volvió a lanzar un curioso mensaje, pero, a diferencia de la publicación anterior, compartió un video en el que aparecía de paseo con varias personas. Allí se le ve en un carro tipo jeep, compartiendo y riendo.

Más adelante se le ve llegando a un río, donde pasó parte del día junto a su hijo y familiares. Incluso, uno de los momentos que mostró fue cuando abrazó al pequeño mientras disfrutaban del lugar.

También compartió un video en el que aparece dentro del río mientras una persona la "bautiza", tomándola de la nariz antes de sumergirla en el agua.

¿Por qué el mensaje de Sara Uribe fue relacionado con Fredy Guarín?

Sin embargo, más allá del paseo, lo que realmente volvió a generar comentarios fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

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"Yo sí creo que me voy a tener que hacer otra limpia… porque de pronto esta no funcionó", escribió con emojis de risas y que por supuesto fue relacionado con su expareja.

La indirecta de Sara Uribe tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo
Sara Uribe publicó curioso mensaje y muchos lo relacionaron con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: Canal RCN)

Después agregó: "Pero aquí sigo, más viva que un berraco”.

Luego Sara Uribe compartió información del lugar y de su paseo normal: “Si usted también quiere cambiar de aire, desconectarse y recargar energías, lo invito a venir a los chorros de Tapartó".

Finalmente, aseguró que el lugar es espectacular e invitó a sus seguidores a visitar este tipo de destinos naturales que tiene Colombia.

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