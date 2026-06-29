Mujer causó polémica tras criticar la ropa que llegó como ayuda para Venezuela: "Cualquier cosa"

Una mujer se volvió viral en redes luego de hablar y mostrar la ropa que estaba llegando en medio de las ayudas humanitaria tras los devastadores terremotos que ocurrieron el pasado miércoles, 25 de junio, en Venezuela.

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¿Qué mostró la mujer sobre las donaciones para Venezuela?

Una publicación relacionada con las ayudas para los afectados por los terremotos en Venezuela desató la polémica en redes en redes sociales.

En medio de las campañas de recolección de donaciones, una mujer compartió un video en el que mostró parte de la ropa que algunas personas estaban entregando y aprovechó para hacer un llamado sobre el tipo de elementos que deberían enviarse durante una emergencia humanitaria.

El video generó opiniones divididas en redes sociales, la mujer enseñó varias prendas que, según explicó, estaban siendo entregadas como ayuda humanitaria para los damnificados, pero no estaban bien según ella.

Mientras mostraba la ropa, pidió a las personas revisar con cuidado los elementos antes de donarlos y recordó la importancia de enviar prendas limpias y en buen estado.

"No podemos donarlas. Necesitamos dignidad para las personas que están allá. No podemos donar esto, ni tampoco podemos donar esto. Es una ropa que tú des con cariño y con amor, no cualquier cosa que te sobró o porque no la cortaste para hacer trapitos. Como esto, hay 20 cajas de ropa así", mientras mostraba las prendas.

¿Por qué las donaciones para Venezuela dividieron opiniones?

Como era de esperarse, el video provocó cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron de distintas maneras.

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Algunos mencionaron en los comentarios que, aunque se trate de donaciones, estas deben estar en buen estado. Lo mismo ocurre con los medicamentos que están llegando al vecino país.

“Creo que se refiere al hecho de que se debe donar siempre en buen estado, no ropa rota, no ropa de fiesta, la idea es que sea ropa que pueda afrontar los cambios de temperatura y la noche.”

Por otro lado, algunos hablan del agradecimiento sobre las ayudas que estaban llegando pues lo que importaba era la intención.