El niño que predijo los terremotos de Venezuela ha sacudido las redes sociales al lanzar una predicción espantosa e inquietante sobre el Mundial 2026.

¿Qué profecía advirtió el niño que predijo los terremotos de Venezuela sobre el Mundial 2026?

Jesús López, conocido en redes sociales como 'El Salvador', ha vuelto a generar revuelo tras compartir una nueva predicción relacionada con el Mundial 2026, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Jesús López inquietó a sus seguidores al revelar la profecía que se llevará a cabo en el Mundial 2026. (Foto: Freepik)

A través de su cuenta de TikTok, donde ha ganado miles de seguidores por las predicciones que varios usuarios consideran acertadas, el menor aseguró que el Mundial de 2026 marcará el inicio de un hecho que describió como una "macropandemia" causada por un supuesto norovirus.

Según sus declaraciones, este evento tendría graves consecuencias y afectaría a un gran número de personas.

El mundial será el sesgo de la historia para una macropandemia llamada norovirus y matará a mucha gente como la peste negra”, dijo.

Es importante señalar que este video fue grabado el 30 de mayo, día en el que el joven también compartió la predicción sobre los terremotos ocurridos posteriormente en Venezuela.

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¿Cuándo iniciarían los contagios masivos de norovirus, según Jesús López?

De acuerdo con el mensaje que compartió el menor, los primeros contagios comenzarían desde ahora y, según su predicción, se intensificarían entre enero y abril de 2027, periodo en el que asegura que la situación alcanzaría su punto más crítico.

De acuerdo con el menor, los contagios por norovirus comenzarían desde ahora. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

El contagio masivo de norovirus comenzará desde ya, para que en el 2027 ocurra ese suceso a mediados de enero a abril. Así dice el Señor”, resaltó.

Asimismo, reveló otras profecías, como que Nueva York sería destruida y la ciudad de San Francisco sería testigo de un inmenso tsunami.

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¿Qué predijo Jesús López sobre los terremotos de Venezuela?

Jesús López, quien había publicado un video en mayo de 2026, aseguró haber tenido una visión sobre dos fuertes terremotos que afectarían al país.

Tras la ocurrencia de los movimientos telúricos, sus declaraciones se viralizaron y llamaron la atención de miles de usuarios.

En ese mismo mensaje, el menor describió algunas características de los supuestos sismos y afirmó que el primero sería de menor intensidad que el segundo. Aunque muchos internautas consideran que acertó con su predicción.