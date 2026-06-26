El desgarrador relato del niño que perdió a su familia tras terremoto en Venezuela: "mi mamá dejó de respirar"

La tragedia que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, sigue conmocionando a millones de personas alrededor del mundo que hoy se solidarizan con el pueblo venezolano, esto luego de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaran el norte del país.

¿Cuál es el desgarrador video del niño que perdió a su familia luego de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela?

En medio del profundo dolor que han despertado las imágenes y videos que dejó esta emergencia natura, recientemente empezó a circular en redes sociales, el desgarrador relato de un menor que, según lo comentó, fue el único sobreviviente de su casa, un testimonio que l está dando la vuelta al mundo y que sigue conmoviendo a millones.

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"Me llamo Mateo, vengo de La Guaira", son las primeras palabras que dice el menor mientras es interrogado por varias personas que lo rescataron. Posteriormente, el niño dio a conocer que vivía en el edificio de atrás, una de las construcciones que resultó gravemente afectada por el terremoto.

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¿Cuántas personas resultaron afectadas tras los dos terremotos en Venezuela?

De acuerdo con lo mencionado por Mateo, oriundo de La Guaira, reveló que su mamá falleció poco después de que se registraran los fenómenos naturales.

"El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo, mi mamá dejó de respirar ayer las 7.30", aseguró el menor, quien se convirtió en uno de los sobrevivientes de esta tragedia que hoy mantiene a Venezuela bajo la mirada de todo el mundo.

Cabe señalar que, el impacto de los terremotos ha dejado un saldo de al menos 235 personas fallecidas y cerca de 4.300 heridos. Lo que se sabe hasta ahora es que más de 200 personas han sido rescatadas de estructuras colapsadas.

Niño venezolano conmueve al revelar que fue el único sobreviviente de su familia. (Foto/ freepik)

Así mismo, autoridades oficiales reportan 2.227 familias damnificadas y alrededor de 250 edificios con daños o que han colapsado, especialmente en el estado de La Guaira, la zona más afectada por la emergencia.

Por ahora, los ciudadanos venezolanos continúan en las labores de rescate mientras países latinoamericanos se unen para enviar a las zonas más afectadas ayudas humanitarias.