Nuevo sismo sacude a Colombia este jueves: ¿de cuánto fue la magnitud?

Hay una gran alerta en Colombia tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela en horas de la tarde del pasado miércoles 24 de junio, pues ha dejado a más de 100 muertos y más de 1000 heridos.

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En el país cafetero se alcanzó a sentir este temblor, el cuál alertó a ciudadanos que lograron evacuar, pues el susto fue bastante fuerte, sin tener en cuenta que el país vecino se vio muy perjudicado.

Esto generó una emergencia humanitaria, ya que Venezuela no se encuentra en las mejores condiciones, por un lado, por la red de salud que es inestable, no hay agua potable en zonas y, además, hay cortes de energía.

Además, en redes se han hecho virales videos impactantes de personas y animales siendo rescatados, lo que ha roto el corazón del mundo y por eso, se está haciendo lo posible para que lleguen ayudas hasta ese país.

Hasta el momento, los colombianos están alertas de cualquier emergencia y, de hecho, se reportó un nuevo temblor en la mañana de este jueves.

Experto advierte si Colombia podría enfrentar un sismo como el de Venezuela. (Foto: Freepik)

¿De cuánto fue la magnitud del sismo en Colombia este jueves 25 de junio?

El Servicio Geológico Colombiano reportó a las 10:12 am de este jueves 25 de junio, un sismo de 2.9 de magnitud, con una profundidad superficial menor a 30 km; su epicentro fue en Dabeiba, Antioquia.

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La entidad no dio más detalles sobre eventos sisimico registrado, pero en respuesta a su información, ciudadanos reportaron que se alcanzó a sentir en incluso en Tocancipá, Cundinamarca.

¿Colombia debería prepararse a un sismo como en Venezuela?

Un coordinador del SGC reveló que, así como Venezuela, Colombia se encuentra en una zona geológica de alta interacción y este evento sísmicos son normales para ambos países.

Sismo sacude a Colombia en la mañana de este jueves. (Foto: Freepik)

Por eso, explicó que el sismo en el vecino país se alcanzó a sentir aquí debido a que las ondas viajan por la corteza precisamente por su magnitud alta y su profundidad baja.

Por ahora, se sabe que en Colombia tiembla muy seguido más en los Santos, Santander, en donde e incluso se sintió un temblor en la madrugada de este jueves, con una magnitud menor y profundidad de 146 km.