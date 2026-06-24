El futbolista Cristiano Ronaldo se pronunció sobre la Selección Colombia debido a que será su próximo rival en el Mundial 2026.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El deportista realizó una rueda de prensa luego del triunfo que tuvo con la Selección de Portugal en su segundo partido en el Mundial 2026 contra la Selección de Uzbekistán, con un resultado 5-0, donde goles fueron de él.

El portugués señaló que romper récords para él siempre será bueno, pero su objetivo es ayudar a su Selección.

Reconoció que fue una semana bastante difícil para él debido a la lluvia de críticas que ha recibido alrededor por el desempeño que tuvieron en el partido contra República Democrática del Congo.

Sin embargo, señaló que sienten que están de regreso y enfocados para lo que será su siguiente encuentro contra la Selección de Colombia, a la que ve con respeto.

“Cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Pero cuando van mal, es un retirado o ya está viejo. Siempre será así. Lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia”, dijo.

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Por su parte, Roberto Sánchez, el técnico de Portugal, también hizo mención sobre el gran rival que ve en los cafeteros.

“Colombia no voy a descubrir el gran talento individual. Jugadores que están en buen momento en Europa, que conocemos muy bien y todos sabemos que Colombia adora estar en torneos como Mundiales, son selecciones referencia. Ahora recuperar bien y veremos un gran partido en Miami”, indicó.

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¿Cuándo juega Colombia vs Portugal en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia y la Selección de Portugal se enfrentarán el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p.m, hora Colombia, en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos.

Con este partido se cierra la primera fase del Grupo K, el cual Colombia está liderando con 6 puntos gracias a su victoria contra Uzbekistán y RD del Congo.

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