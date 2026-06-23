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¿Hasta dónde llegará la Selección Colombia en el Mundial 2026?, esto reveló el Profesor Salomón

El Profesor Salomón predijo cuál sería el futuro de la Selección Colombia tras la participación de la tricolor en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
profesor salomon sobre la seleccion colombia
Profesor Salomón habla del Mundial 2026/Canal RCN/AFP: Raul Arboleda

La Selección Colombia sigue acaparando toda la atención de sus fanáticos en el Mundial 2026 luego de su triunfo en su primer partido contra Uzbekistán, donde ganó 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Debido a ilusión que ha generado que los cafeteros puedan avanzar en la competencia, se han vuelto virales algunas predicciones sobre el futuro de la tricolor.

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¿Qué predijo el Profesor Salomón sobre el destino de la tricolor en el Mundial 2026?

El Profesor Salomón fue cuestionado meses atrás sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde detalló que la Selección dará una sorpresa, pero no será el ganador.

salomon sobre seleccion colombia

"Va a haber cosas muy interesantes, van a dar la pel*a (...) Entre los grandes va a quedar y darán su sorpresa. Esto queda grabado, ojo a eso. Podemos estar en la final, va a dar una sorpresa impresionante", dijo en entrevista para una emisora nacional.

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En otro medio de comunicación señaló que podría llegar muy lejos si así se disponen hacerlo.

"Va a estar dentro de los cuatro primeros, de lo que he visto hay una energía para ellos que los dejaría dentro de los primeros cuatro lugares y eso ya es muy importante para nosotros", añadió.

Sin embargo, poco después volvió a seguir cuestionado al respecto y no dio tanto ánimos.

"Va a ser un papel decorativo muy precioso, muy lindo. No va a estar paila, pero va a ser una presentación digna. Hay que creer en ellos, pero no va a llegar, no podemos aspirar todavía, no porque sea Colombia, no es el momento. Hay cosas que energéticamente están dadas para uno", agregó.

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¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia disputará su segundo partido este martes 23 de junio a las 9:00 p.m, en el Estadio de Guadalajara, en México contra la Selección República Democrática del Congo.

colombia lista para su segundo partido en el mundial 2026

Asimismo, volverá a jugar el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p.m, contra la Selección de Portugal.

Ambos partidos puedes verlos gratis a través del Canal RCN o la aplicación y el canal de YouTybe.

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