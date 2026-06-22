Ella es la exesposa de Abelardo de la Espriella, ¿por qué se divorciaron?

El abogado penalista Abelardo de la Espriella ha acaparado toda la atención luego de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con un triunfo reñido tras enfrentarse contra el político Iván Cepeda.

Su vida personal ha acaparado las miradas de muchos, en especial su vida amorosa luego del gran matrimonio que tiene con su actual esposa Ana Lucía Pineda, con quien lleva 17 años de casado.

¿Abelardo de la Espriella tuvo otro matrimonio?

En redes sociales se ha vuelto viral el primer matrimonio del abogado, del que muy pocos sabían.

Abelardo de la Espriella estuvo casado con la abogada Yoly Illidge Pimienta, quien se especializó en Derecho Comercial.

Ambos decidieron contraer matrimonio por lo civil en el año 2001; sin embargo, su relación solo duró tres años, pues para el 2004 se divorciaron y tomaron caminos separados.

Según se conoce, la mujer fue pieza fundamental en la creación de la firma jurídica de abogados de Abelardo debido a su conocimiento también en el área.

La mujer suele estar muy bajo perfil y lejos de la opinión pública, por lo que, no se conocen más detalles al respecto.

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¿Por qué se divorció Abelardo de la Espriella?

El abogado hizo mención en algunas entrevistas sobre su primer matrimonio, donde destacó que la edad y algunas diferencias les jugaron en contra.

“La relación no funcionó porque éramos muy jóvenes y no encontramos la compatibilidad necesaria”, dijo en su momento.

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Después de su divorcio, de la Espriella se reencontró con Ana Lucía Pineda, quien es su actual esposa, decidiendo darse una nueva oportunidad en el amor con ella, la cual ha sido satisfactoria, pues ya llevan 18 años de relación, 17 de casados y cuatro hijos.

En sus redes sociales, ambos suelen compartir románticos momentos juntos y con sus hijos, logrando recibir decenas de elogios por parte de sus más fieles fanáticos que admiran la gran familia que han conformado a lo largo de los años.