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¿Qué pasa si Colombia pierde o empata contra RD Congo en el Mundial 2026?

Esto pasaría con Colombia en caso de que pierda o empate en el partido contra RD Congo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
seleccion colombia contra rd congo en el mundial 2026
Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026/AFP: Alfredo ESTRELLA

La Selección de Colombia disputará su segundo partido en el Mundial 2026 este martes 23 de junio contra la Selección de República Democrática de Congo en Guadalajara, México.

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¿Qué pasa si Colombia pierde contra RD Congo en el Mundial 2026?

El encuentro se dará a las 9:00 p.m., hora Colombia, y lo podrás disfrutar completo por medio de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

Recordemos que, la tricolor se encuentra en el Grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y República Democrática el Congo, a cuyos equipos debe enfrentar para poder pasar a la siguiente fase: dieciseisavos de final.

Colombia tuvo su primer partido contra Uzbekistán, donde salió victoriosa con un resultado 3-1, tras goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

colombia segundo partido mundial 2026

Gracias a ese triunfo, los cafeteros se llevaron 3 puntos, liderando la tabla del Grupo K.

En caso de que la Selección Colombia llegue a perder contra la Selección de RD Congo no podrá quedar eliminada y seguirá en competencia, pero su situación se complicarían un poco para ascender.

Si pierde Colombia no tendría ningún punto y RD Congo se llevaría los 3 puntos, sumando 4 puntos y liderando la tabla, debido a que empató en su partido contra Portugal.

Este resultado obligaría a que Colombia deba ganarle a Portugal el próximo 27 de junio.

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¿Qué pasa si Colombia empata contra RD Congo en el Mundial 2026?

Si Colombia llega a empatar contra RD Congo se mantiene en zona de clasificación con una suma de 4 puntos y los africanos tendrían una suma de 2 puntos.

seleccion colombia contra rd congo

Es importante detallar que, para este Mundial dos equipos y en algunos casos tres alcanzan a avanzar a dieciseisavos, por lo que, Colombia no estaría en tanto riesgo; sin embargo, sigue dependiendo de sí misma.

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Por ahora, los jugadores de Colombia ya tuvieron su último entrenamiento previo al segundo partido y se espera que pueda dar lo mejor de ellos para llevarse la victoria y dar una nueva alegría a sus fieles admiradores que tanto los han apoyado.

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