El político Iván Cepeda, que perdió la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia contra el abogado Abelardo de la Espriella, según el primer conteo, tiene la atención de millones no solo en su vida política, sino también en la personal.

¿Quién es la esposa de Iván Cepeda?

Muchos se han cuestionado sobre la vida privada de Iván Cepeda, en especial sobre su vida sentimental.

El filósofo se encuentra casado con Pilar Rueda Jiménez, quien es una reconocida antropóloga y defensora de derechos humanos, graduada de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz de la Universidad de Notre Dame, la cual tiene énfasis en derechos humanos, justicia y género.

La mujer tiene una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Colombia y se ha desempeñado como asesora en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde hace varios, siendo una de las piezas más importantes en el proceso de paz.

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¿Iván Cepeda tiene hijos?

La historia de amor de ambos la han mantenido en total reserva, pues Iván Cepeda ha tratado de que su vida personal esté lejos de la opinión pública y su vida política.

Se conoce que los dos contrajeron matrimonio en el año 2014, es decir que, llevan 12 años de matrimonio.

Rueda lo acompañó en sus momentos más críticos con su fuerte tratamiento contra el cáncer que tuvo y ambos han trabajado juntos en diferentes escenarios públicos.

Pilar Rueda tuvo una hija llamada Lucía de una relación anterior, siendo su única hija, pues con Iván Cepeda decidieron no tener hijos.

“Mi familia está compuesta por mi esposa, Pilar Rueda, y la hija de ella, Lucía, y también mi hermana y, pues, el resto... Tengo una familia numerosa”, dijo Iván Cepeda en entrevista con Daniel Coronell a inicios de este año.

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Cabe destacar que, Gustavo Bolívar dio a conocer hace algún tiempo que Cepeda había tomado la decisión de no tener hijos porque prefirió no exponer y evitar el dolor a algún hijo que él mismo experimentó cuando mat*ron a su padre.