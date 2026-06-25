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¿En Colombia puede temblar como en Venezuela?: esto advirtió un experto en sismos

Tras el fuerte sismo que se registró en Venezuela, un experto explica qué pasa con las placas tectónicas y si pudiese ocurrir en Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Experto advierte si Colombia podría enfrentar un sismo como el de Venezuela
¿Puede Colombia vivir un sismo como el de Venezuela? Esto reveló un experto. (Foto: Freepik)

Latinoamérica está devastada tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela en la tarde del pasado miércoles 24 de junio, pues hubo derrumbes, personas fallecidas y mascotas perdidas.

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Este evento sísmico tuvo como epicentro la región costera de Venezuela, con una magnitud de 7.5 y de profundidad se registró que fue superficial menor a 30 km, en Colombia se sintió bastante fuerte.

Mientras que en Bogotá alertó a los ciudadanos, quienes evacuaron rápidamente, en el país vecino no corrieron con la misma fortuna, ya que se generó una lamentable emergencia humanitaria.

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Por eso mismo, las redes de apoyo de toda Latinoamérica han activado sus alarmas de ayudas para socorrer a los venezolanos, quienes no cuentan con un servicio de salud estable y en algunas zonas no hay agua potable, además de los cortes de energía.

Hasta en horas de la mañana de este jueves, hay un total de 164 de muertos y más de 1.000 heridos y esa misma cifra de desaparecidos.

La advertencia de un experto sobre un posible sismo en Colombia como el de Venezuela
Experto advierte si Colombia podría enfrentar un sismo como el de Venezuela. (Foto: Freepik)

¿En Colombia puede ocurrir una tragedia sísmica como en Colombia?

Luego del fuerte sismo que sacudió a Venezuela y que se alcanzó a sentir en Colombia, expertos del Servicio Geológico Colombiano se pronunció y dio una explicación sobre el tema.

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“Tanto Colombia como Venezuela, se encuentran en una zona geológica de alta interacción de placas tectónicas y que este tipo de eventos sísmicos son normales para los dos países”.

Además, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, añadió que, las condiciones de ese temblor registrado con una baja profundidad y alta magnitud, hace que las ondas viajen por toda la corteza y por eso se sintió en Colombia.

¿Puede Colombia vivir un sismo como el de Venezuela? Esto reveló un experto
La advertencia de un experto sobre un posible sismo en Colombia como el de Venezuela. (Foto: Freepik)

¿Se hace alguna advertencia ante un sismo en Colombia?

El coordinador menciona que, las condiciones del sismo que se sintió en la tarde del miércoles provocan replicas que se pueden sentir de la misma manera en todo el territorio colombiano.

Por ahora, en nuestro país no se ha sentido temblores tras el último reportado ayer, pero sí las réplicas en horas de la mañana, sin embargo, con una magnitud menor con profundidad de 146km y con epicentro en Los Santos.

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