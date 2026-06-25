Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Qué es un doblete sísmico? Videos captan el fuerte terremoto que enfrentó Venezuela

En medio del reciente terremoto que sacudió a Venezuela y tembló en Colombia, videos captan el doblete sísmico que ocurrió.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué es un doblete sísmico? Videos captan el doble terremoto que enfrentó Venezuela
¿Qué es un doblete sísmico? | Foto: Freepik

El pasado miércoles 24 de junio, el país de Venezuela vivió un momento difícil tras un doble terremoto que se presentó, el cual dejó múltiples daños, heridos y fallecidos.

Los dos terremotos que se presentaron ocurrieron con 40 segundos de diferencia, generando graves estragos por las graves consecuencias que dejó el fenómeno tectónico, el cual alcanzó a sentirse en algunas partes de Colombia, como en Bogotá y Cúcuta.

Artículos relacionados

¿Qué es un doblete sísmico y cuál fue la causa por la que generó múltiples daños en Venezuela?

En medio del grave terremoto que se presentó en Venezuela el pasado 25 de junio, los habitantes atravesaron por un desafortunado momento de angustia, mostrando todos los detalles del hecho mediante las redes sociales.

¿Qué es un doblete sísmico? Videos captan el doble terremoto que enfrentó Venezuela
Esto es un doblete sísimico, el fenómeno que sacudió a Venezuela. | Foto: Freepik

Así también, varios expertos del Servicio Geológico de Venezuela han explicado que lo que ocurrió en el país se debió a causa de un doblete sísmico.

Según los expertos y como también lo explica la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se evidencia que un doblete sísmico ocurre cuando se producen dos terremotos que tienen una magnitud similar.

Tal como lo reportó el Servicio Geológico de Venezuela, se evidencia que ocurrieron dos sismos, el primero fue de aproximadamente 7.2 grados y el segundo de 7.5 grados, con diferencia de cuarenta segundos.

Artículos relacionados

¿Qué videos fueron circulados en redes sociales tras el reciente terremoto que ocurrió en Venezuela?

En las redes sociales, varios internautas compartieron varios videos al respecto en medio del lamentable momento por el que atravesaron varias personas, quienes generaron todo tipo de videos en redes sociales.

¿Qué es un doblete sísmico? Videos captan el doble terremoto que enfrentó Venezuela
Así se vivió el doble terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

En la red social de X, actualmente conocida como Twitter, se evidencian los dolorosos videos en los que se evidencia el hecho del terremoto que se presentó en el país de Venezuela.

Dos de las partes que están mayormente afectadas en la actmariaualidad tras el doloroso terremoto que ocurrió en Venezuela fue en Caracas y en La Guaira, Vargas.

Por el momento, algunas celebridades como Carlos Baute, Danny Ocean y otros se han pronunciado en redes sociales, enviándole todo su apoyo a las personas que resultaron afectadas en medio del reciente terremoto que enfrentó Venezuela.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La Negra del Swing atraviesa doloroso duelo tras la muerte de su hija Amanda Talento internacional

Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

El jugador Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa durante el terremoto y expresó su tristeza a través de redes sociales.

Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela Viral

¿Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela? Esto dijo

Ayda Valencia recordó antiguas advertencias sobre fenómenos naturales tras el terremoto que sacudió a Venezuela.

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue?

Se confirmó el doloroso fallecimiento de famoso futbolista tras un desafortunado accidente en pleno río.

Lo más superlike

Yina Calderón reaparece con radical cambio de imagen Yina Calderón

Yina Calderón impacta tras sorprendente cambio de look: la compararon con Valdiri

Yina Calderón apareció en sus redes para presumir su cambio de look y recibió comentarios donde la compararon con Andrea Valdiri.

shakira con su hijo milan Shakira

Hijo de Shakira omitió a Piqué al hablar de los campeones del Mundial de fútbol

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación