El pasado miércoles 24 de junio, el país de Venezuela vivió un momento difícil tras un doble terremoto que se presentó, el cual dejó múltiples daños, heridos y fallecidos.

Los dos terremotos que se presentaron ocurrieron con 40 segundos de diferencia, generando graves estragos por las graves consecuencias que dejó el fenómeno tectónico, el cual alcanzó a sentirse en algunas partes de Colombia, como en Bogotá y Cúcuta.

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¿Qué es un doblete sísmico y cuál fue la causa por la que generó múltiples daños en Venezuela?

En medio del grave terremoto que se presentó en Venezuela el pasado 25 de junio, los habitantes atravesaron por un desafortunado momento de angustia, mostrando todos los detalles del hecho mediante las redes sociales.

Esto es un doblete sísimico, el fenómeno que sacudió a Venezuela. | Foto: Freepik

Así también, varios expertos del Servicio Geológico de Venezuela han explicado que lo que ocurrió en el país se debió a causa de un doblete sísmico.

Según los expertos y como también lo explica la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se evidencia que un doblete sísmico ocurre cuando se producen dos terremotos que tienen una magnitud similar.

Tal como lo reportó el Servicio Geológico de Venezuela, se evidencia que ocurrieron dos sismos, el primero fue de aproximadamente 7.2 grados y el segundo de 7.5 grados, con diferencia de cuarenta segundos.

¿Qué videos fueron circulados en redes sociales tras el reciente terremoto que ocurrió en Venezuela?

En las redes sociales, varios internautas compartieron varios videos al respecto en medio del lamentable momento por el que atravesaron varias personas, quienes generaron todo tipo de videos en redes sociales.

Así se vivió el doble terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

En la red social de X, actualmente conocida como Twitter, se evidencian los dolorosos videos en los que se evidencia el hecho del terremoto que se presentó en el país de Venezuela.

Dos de las partes que están mayormente afectadas en la actmariaualidad tras el doloroso terremoto que ocurrió en Venezuela fue en Caracas y en La Guaira, Vargas.

Por el momento, algunas celebridades como Carlos Baute, Danny Ocean y otros se han pronunciado en redes sociales, enviándole todo su apoyo a las personas que resultaron afectadas en medio del reciente terremoto que enfrentó Venezuela.