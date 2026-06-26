Nueva réplica del terremoto sacude a Venezuela: miles de personas pasaron la noche en las calles

La preocupación continúa en Venezuela luego de que una nueva réplica sísmica sacudiera varias regiones del país en la noche de este viernes 25 de junio, situación que continúa aumentando el temor entre los ciudadanos que, aún intentan recuperarse luego del fuerte terremoto que se registró en los últimos días.

¿A qué hora fue la réplica que sacudió a Venezuela en la madrugada de este 26 de junio?

Según los reportes oficiales, el nuevo movimiento que se dio sobre las 23:19 de la noche y alcanzó una magnitud de 4,4, tuvo como epicentro el municipio de Morón, estado de Carabobo, una de las regiones del país que y había resultado gravemente afectada por la actividad sísmica de los días anteriores. Y aunque la réplica fue de menor intensidad comparada con los terremotos anteriores, sí llevó a que los venezolanos viviera momentos de pánico.

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En las imágenes que fueron captadas por la misma población, quedó registrada la angustia de la población de esta zona, quienes entre gritos y angustia, corrieron en busca de un lugar seguro mientras se encontraban aún en las labores de rescate.

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Como era de esperarse, el miedo a que de presentaran nuevos temblores llevó a que miles de personas optaran por permanecer en las calles, parquees y lugares abiertos, evitando volver a sus viviendas para evitar precisamente cualquier riesgo.

En Venezuela se registró nueva réplica en la noche del 25 de junio. (Foto freepik)

¿Cuántas personas fallecieron durante el terremoto de Venezuela?

El impacto de los terremotos ha dejado un saldo de al menos 235 personas fallecidas y cerca de 4.300 heridos, además del saldo de muertos y heridos, más de 200 personas han sido rescatadas de estructuras colapsadas, también se reportan 2.227 familias damnificadas y alrededor de 250 edificios con daños o han colapsado, especialmente en el estado de La Guaira, la zona más afectada.

cientos de víctimas mortales, miles de heridos y graves afectaciones en viviendas, hospitales, vías y otros servicios esenciales. Además de las pérdidas materiales, la emergencia ha generado un fuerte impacto emocional entre la población, que enfrenta días de incertidumbre mientras continúan las réplicas.

Mientras continúan las labores de rescate, miles de personas permanece a la espera de que la actividad sísmica disminuya para poder regresar nuevamente a sus hogares y así mismo poder recuperarse de una de los fenómenos naturales más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.