Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Nueva réplica del terremoto sacude a Venezuela: miles de personas pasaron la noche en las calles

En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron una nueva réplica que tuvo como epicentro el municipio de Morón, estado de Carabobo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
reconocida actriz permanece desaparecida tras el derrumbe de un edificio
Reconocida actriz desapareció tras el colapso de un edificio en Venezuela (Foto freepik)

La preocupación continúa en Venezuela luego de que una nueva réplica sísmica sacudiera varias regiones del país en la noche de este viernes 25 de junio, situación que continúa aumentando el temor entre los ciudadanos que, aún intentan recuperarse luego del fuerte terremoto que se registró en los últimos días.

Artículos relacionados

¿A qué hora fue la réplica que sacudió a Venezuela en la madrugada de este 26 de junio?

Según los reportes oficiales, el nuevo movimiento que se dio sobre las 23:19 de la noche y alcanzó una magnitud de 4,4, tuvo como epicentro el municipio de Morón, estado de Carabobo, una de las regiones del país que y había resultado gravemente afectada por la actividad sísmica de los días anteriores. Y aunque la réplica fue de menor intensidad comparada con los terremotos anteriores, sí llevó a que los venezolanos viviera momentos de pánico.

Artículos relacionados

En las imágenes que fueron captadas por la misma población, quedó registrada la angustia de la población de esta zona, quienes entre gritos y angustia, corrieron en busca de un lugar seguro mientras se encontraban aún en las labores de rescate.

Artículos relacionados

Como era de esperarse, el miedo a que de presentaran nuevos temblores llevó a que miles de personas optaran por permanecer en las calles, parquees y lugares abiertos, evitando volver a sus viviendas para evitar precisamente cualquier riesgo.

Reportan nuevo sismo en Colombia durante la madrugada
En Venezuela se registró nueva réplica en la noche del 25 de junio. (Foto freepik)

¿Cuántas personas fallecieron durante el terremoto de Venezuela?

El impacto de los terremotos ha dejado un saldo de al menos 235 personas fallecidas y cerca de 4.300 heridos, además del saldo de muertos y heridos, más de 200 personas han sido rescatadas de estructuras colapsadas, también se reportan 2.227 familias damnificadas y alrededor de 250 edificios con daños o han colapsado, especialmente en el estado de La Guaira, la zona más afectada.

cientos de víctimas mortales, miles de heridos y graves afectaciones en viviendas, hospitales, vías y otros servicios esenciales. Además de las pérdidas materiales, la emergencia ha generado un fuerte impacto emocional entre la población, que enfrenta días de incertidumbre mientras continúan las réplicas.

Mientras continúan las labores de rescate, miles de personas permanece a la espera de que la actividad sísmica disminuya para poder regresar nuevamente a sus hogares y así mismo poder recuperarse de una de los fenómenos naturales más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Sismo en Venezuela: así se vivió desde un avión estacionado en el aeropuerto Viral

Así se registró el sismo en Venezuela dentro de un avión estacionado en el aeropuerto: video impacta

Impactante video muestra el momento en el que pasajeros a bordo de un avión sintieron el sismo en Venezuela.

Mujer dio a luz entre los escombros en Venezuela Viral

¡Milagro en Venezuela!, mujer da a luz sobre los escombros tras el sismo

Se viraliza impactante video de una mujer dando a luz sobre los escombros y a oscuras tras el sismo en Venezuela.

Colombia vuelve a temblar tras los fuertes sismos en Venezuela Viral

Nuevo temblor sacudió a Colombia este viernes: ¿dónde fue el epicentro y de cuánto fue la magnitud?

Un nuevo sismo se registró en Colombia y ya son tres los movimientos registrados en tan solo tres días

Lo más superlike

El nuevo video de Mariana Zapata y Juanda Caribe que recuerda a Karina García y Altafulla Juanda Caribe

Mariana Zapata y Juanda Caribe grabaron video musical al estilo de Karina García y Altafulla

Mariana y Juanda Caribe grabaron un video musical que llamó la atención por su estilo similar al de Karina García y Altafulla.

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación