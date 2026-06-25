Alexa Torrex reveló detalles inéditos del paseo en yate con exparticipantes de La casa de los famosos

Alexa Torrex mostró a sus seguidores cómo fue el viaje a Cartagena para asistir al esperado paseo en yate organizado por Valentino Lázaro junto a varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo fue el viaje de Alexa Torrex al yate de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido compartió varios momentos desde su llegada hasta el encuentro con sus excompañeros del reality.

En las imágenes, Alexa contó que viajó acompañada de Sofía Jaramillo y mostró el momento en el que se reencontró con Valentino en el hotel donde se hospedaron.

También enseñó el equipaje que llevó para esos dos días, explicando que llevaba dos maletas: una con ropa y otro con maquillaje.

Alexa también mostró la habitación donde se hospedó junto a Sofía Jaramillo y aprovechó para enseñar algunos espacios del hotel en Cartagena.

En otro momento del video apareció disfrutando de la piscina, donde compartió con Manuela, la novia de Nicolás Arrieta.

Alexa Torrex mostró cómo fue el esperado paseo en yate con exparticipantes de La casa de los famosos.

Más adelante, la influenciadora compartió algunos de los momentos que vivieron durante la noche junto a varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

En un momento también apareció Lady Noriega mientras todos seguían el partido entre Colombia y Congo en el Mundial 2026.

¿Qué mostró Alexa Torrex durante el paseo en yate de los exparticipantes de La casa de los famosos?

Al día siguiente, Alexa reveló que durante el desayuno hicieron un pequeño brunch que, según contó, los hicieron como los domingos de eliminación que vivían dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Alexa grabó algunos videos para TikTok junto a los exparticipantes y posteriormente mostró cuando todos llegaron al lugar donde abordarían el esperado yate.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la conversación que tuvo con Renzo. Entre risas, Alexa le dijo que se veía bien con él y, en tono de broma, le preguntó por qué lo habían sacado tan rápido.

Alexa Torrex mostró cómo fue el esperado paseo en yate con exparticipantes de La casa de los famosos.

Antes de subir al yate, la creadora de contenido también mostró algunos instantes mientras el grupo compraba algunas cosas.

Y al finalizar el video, Alexa aseguró que disfrutó la experiencia y resumió con una frase: "Estuve muy feliz todo el día", además de afirmar que ahora tenía más amigas.