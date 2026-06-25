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Cómo activar las alertas de sismos de Google en su celular tras fuerte terremoto en Venezuela

Tras el terremoto en Venezuela, está es la forma de activar la función de alertas de sismos en su celular.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Tiene Android Esta función de Google podría avisarle antes de un terremoto cercano
La función gratuita de Google tras el terremoto en Venezuela: así se activa

Tras el fuerte terremoto registrado este miércoles, 24 de junio, en Venezuela, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo algunos celulares lograron advertir sobre el movimiento telúrico antes de que fuera percibido.

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¿Cómo activar la alerta de Google para terremotos en Android?

El evento, que incluyó dos sismos de magnitud 7,1 y 7,5, generó preocupación en distintas zonas del país vecino y despertó el interés por las herramientas tecnológicas diseñadas para emitir alertas tempranas.

En redes sociales, varios usuarios compartieron capturas de pantalla en los que aseguraban haber recibido una notificación en sus teléfonos Android segundos antes del temblor.

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La alerta de Google para terremotos está integrada en la mayoría de dispositivos Android compatibles y funciona de manera gratuita.

Esta herramienta utiliza sensores presentes en millones de teléfonos alrededor del mundo para detectar vibraciones que podrían corresponder a actividad sísmica y enviar avisos a usuarios ubicados cerca de la zona afectada.

¿Tiene Android Esta función de Google podría avisarle antes de un terremoto cercano
La función gratuita de Google tras el terremoto en Venezuela: así se activa

Para activar esta función, primero es recomendable mantener encendido el servicio de ubicación del dispositivo. Luego, el usuario debe ingresar al menú de Configuración o Ajustes del teléfono.

Una vez allí, debe buscar la sección denominada “Seguridad y emergencia”. Y ahí aparece la opción “Alertas de terremoto”, que al toque queda activada.

Otra alternativa consiste en utilizar el buscador interno de Ajustes y escribir términos como “alerta de sismos” o “alerta de terremotos”. El sistema mostrará directamente la función para activarla.

¿La alerta de Google para terremotos funciona en iPhone?

Cuando el servicio está habilitado, Android puede enviar notificaciones relacionadas con movimientos sísmicos cercanos, incluyendo datos sobre la magnitud estimada y la ubicación aproximada del movimiento.

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Una de las dudas más frecuentes tras el fuerte terremoto en Venezuela y que se sintió en varias zonas del país está relacionada con los dispositivos Apple.

¿Tiene Android Esta función de Google podría avisarle antes de un terremoto cercano
La función gratuita de Google tras el terremoto en Venezuela: así se activa

Actualmente, la alerta de Google para terremotos no se encuentra integrada de la misma forma en los teléfonos iPhone, ya que el sistema fue desarrollado principalmente para Android.

Sin embargo, los usuarios de iPhone cuentan con alternativas a través de aplicaciones especializadas en monitoreo sísmico, las cuales pueden descargarse fácilmente desde la App Store.

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