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¿Por qué el hombre estatua del Congo se tapó la boca en el partido contra Colombia? Esta es la razón

El gesto del hombre estatua del Congo que desató preguntas durante el partido contra Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El gesto de Lumumba Vea que generó preguntas durante el Colombia vs RD Congo
Qué significa el gesto de Lumumba Vea durante el partido contra Colombia. (Foto: AFP)

El partido entre Colombia y la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Mundial 2026 dejó varios momento que se hicieron virales en redes sociales.

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¿Por qué Lumumba Vea de RD Congo generó revuelo durante el partido contra Colombia?

Una de ellas tuvo como protagonista a Lumumba Vea, el reconocido hincha congoleño que volvió a aparecer en las tribunas y despertó la curiosidad de miles de personas.

Su llegada a su llegada a Guadalajara generó gran expectativa porque no pudo estar presente en el debut ante Portugal por temas relacionados con los trámites de visa y la situación sanitaria que atraviesa su país.

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Aunque muchos ya conocían su historia por homenajear a Patrice Lumumba, uno de los personajes más importantes y que fue clave para la independencia de RD el Congo, durante el encuentro frente a la Selección Colombia hubo un detalle que no pasó desapercibido.

El gesto de Lumumba Vea que generó preguntas durante el Colombia vs RD Congo
Qué significa el gesto de Lumumba Vea durante el partido contra Colombia. (Foto: AFP)

Como bien se conoce este hombre por más de una década acompaña a su selección en varios torneos estando inmóvil durante todo el encuentro balompédico y en esta ocasión a diferencia de otros partidos estuvo con su mano tapándose la boca.

Sin duda, tras el partido, Lumumba Vea, como se hace llamar y cuyo nombre real es Michel Kuka Mboladinga, llamó la atención de los aficionados colombianos.

Incluso, algunos hablaron sobre un supuesto ritual y compartieron teorías relacionadas con las supersticiones al desconocer el trasfondo político, histórico y social que representa este personaje.

¿Por qué Lumumba Vea se estaba tapando la boca durante el partido contra Colombia?

Y es que el gesto no obedecía a ninguna molestia ni a una situación relacionada con el encuentro balompédico que se estaba jugando en el estadio de Guadalajara.

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Lumumba Vea suele recrear las poses de las estatuas del líder al que rinde homenaje, pero en esta ocasión lo hizo como una forma de protesta.

¿Quién es ‘Lumumba Vea’, el famoso 'hombre estatua' de RD Congo?

Por eso, apareció con una mano sobre la cabeza y la otra tapándose la boca con el que buscó llamar la atención sobre las injusticias y las muertes que se han registrado en su país.

 

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