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Reapareció el misterioso hincha del Congo en el partido contra Colombia y generó revuelo, ¿quién es?

El hincha más famoso del Congo reapareció en Guadalajara para apoyar a su selección ante Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El hincha estatua del Congo llegó al Mundial 2026
¿Quién es el hincha más famoso del Congo que reapareció en el partido de Colombia y causó revuelo? (Foto: AFP)

La Selección de la República Democrática del Congo volvió a llamar la atención en el Mundial 2026, pero esta vez por uno de sus seguidores más reconocidos.

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¿Quién es el hincha más famoso del Congo que reapareció en el Mundial 2026?

Se trata del hincha conocido como Lumumba Vea quien se muestra como una estatua humana. Reapareció antes del partido frente a Colombia y rápidamente se llevó todas las miradas de los aficionados pues finalmente logró llegar al encuentro.

Su presencia ya se ha convertido en una tradición para los seguidores de la selección africana.

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Cada vez que el equipo disputa un partido importante, cientos de personas buscan en las tribunas la figura de este hombre, quien permanece inmóvil durante todo el compromiso.

El hincha estatua del Congo llegó al Mundial 2026
¿Quién es el hincha más famoso del Congo que reapareció en el partido de Colombia y causó revuelo? (Foto: AFP)

Desde hace varios años, Lumumba Vea se ha convertido en un símbolo para los aficionados congoleños gracias a la representación que hace de Patrice Lumumba, un hombre que marcó historia de la República Democrática del Congo.

Detrás de este personaje se encuentra Michel Kuka Mboladinga, un aficionado de 49 años que desde 2013 decidió rendir homenaje a Patrice Lumumba, uno de los líderes más importantes de la historia de su país.

¿Por qué Lumumba Vea es tan importante para la República Democrática del Congo?

Con un traje elegante, gafas, corbata y una postura completamente inmóvil, este seguidor permanece durante los partidos como si fuera una estatua humana que ya es reconocida por miles de aficionados alrededor del mundo.

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Para los seguidores de la República Democrática del Congo, Lumumba Vea se ha convertido en un símbolo que acompaña a la selección desde hace más de una década.

El hincha estatua del Congo llegó al Mundial 2026
¿Quién es el hincha más famoso del Congo que reapareció en el partido de Colombia y causó revuelo? (Foto: AFP)

Lumumba Vea no pudo estar presente en el debut mundialista de su selección frente a Portugal debido a retrasos relacionados con la crisis sanitaria que atraviesa su país y por temas de visado. Sin embargo, logró llegar a México para acompañar a la República Democrática del Congo en este nuevo compromiso.

Su presencia en el Mundial 2026 generó revuelo entre los hinchas que llegaron al compromiso entre Colombia y RD Congo en el Mundial 2026 este martes 23 de junio.

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