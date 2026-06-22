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Mhoni se pronunció sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella, ¿qué dijo?

Mhoni habló sobre cuatro puntos importantes del futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mhoni Vidente se pronunció sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella
Mhoni Vidente habló sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. (Fotos: AFP y IA)

Luego de que Mhoni Vidente reaccionara al triunfo de Abelardo de la Espriella, lanzó su predicción sobre lo que pasará en Colombia en estos cuatro años que vienen para el candidato electo.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella?

Como bien se conoce, el pasado domingo 21 de junio de 2026 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, donde en la segunda vuelta resultó ganador Abelardo de la Espriella, tras una amplia diferencia de votos frente a Iván Cepeda.

En un video que compartió a través de su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 2 millones de seguidores, la Mhoni vidente habló sobre Colombia y lo que vendrá para el país con el nuevo presidente.

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“Vamos a dejar en claro qué pasó en Colombia y qué va a pasar, ya es elegido completamente el presidente Abelardo”, expresó.

Mhoni Vidente se pronunció sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella
Mhoni Vidente habló sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. (Foto: Imagen de IA)

En el video también mencionó que el próximo 7 de agosto el presidente Gustavo Petro tendrá que dejar el cargo tras cumplir su periodo de cuatro años, y señaló que durante su gobierno el país enfrentó varios inconvenientes y dificultades en la administración.

“Era antipático y llegó con suerte”, dijo mientras explicaba por qué Iván Cepeda no habría logrado llegar a la presidencia.

¿Qué predicciones hizo Mhoni Vidente sobre el futuro de Colombia?

Al sacar sus cartas, señaló que la carta del Emperador y la Estrella indican para Colombia un panorama de prosperidad, mencionando que el dólar podría dar seguridad al gobierno.

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“Inversiones grandes”, afirmó, asegurando que el país avanza hacia una nueva etapa.

También habló sobre la seguridad y el control que tendría el nuevo mandatario Abelardo de la Espriella en Colombia.

Mhoni Vidente se pronunció sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella
Mhoni Vidente habló sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. (Foto: AFP)

“Empieza una nueva era, un nuevo comienzo”, añadió la vidente en su lectura sobre el futuro del país.

Según la pitonisa mexicana, Colombia entra en una nueva era de mejora y continuará avanzando positivamente. En la que hizo una conclusión sobre los puntos importantes:

“Prosperidad, mejores negociaciones, control total de la seguridad y pensar en gobernar para todos”.

Tras las positivas palabras de Mhoni Vidente varios usuarios reaccionaron con comentarios: “Amén que así sea y que Dios nos ayude estos otro 4 años”.

 

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