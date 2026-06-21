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Tras confirmar ruptura con Mike, Greeicy habla del difícil momento que vivieron como familia

Greeicy Rendón reveló que su hogar no era tan perfecto y feliz como muchos pensaban.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Cuál fue el dificil momento familiar que vivió Greeicy Rendón?
¿Cuál fue el dificil momento familiar que vivió Greeicy Rendón?/ AFP: Arturo Holmes

Greeicy Rendón y Mike Bahía han conformado por más de 14 años una de las relaciones más queridas y admiradas de la farándula colombiana. Esto les ha dejado como resultado un compromiso, un hijo llamado Kai y muchos hijos musicales y perrunos.

"Todo venía muy feliz y todo muy perfecto y de repente la vida puso en nuestras manos, en la familia, una situación muy compleja"
"Todo venía muy feliz y todo muy perfecto y de repente la vida puso en nuestras manos, en la familia, una situación muy compleja"/ Archivo RCN

Sin embargo, hace unos días la actriz caleña sorprendió a más de uno al confirmar en una entrevista internacional que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin, porque supuestamente había desarrollado sentimientos por una tercera persona, refiriéndose puntualmente a la también cantante Tini.

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¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre el momento difícil que vivió en su hogar y por qué lo vinculan con Mike Bahía?

En medio de la entrevista, la también cantante compartió detalles del lanzamiento de su más reciente álbum, 'Candela' y por qué la toca de manera tan personal ese nombre, que habría surgido en uno de los momentos más difíciles para ella y para su familia.

"Tuve un momento de mi vida bien interesante, bien profundo, que me llegó como esa lucecita del concepto que fue la Candela... Todo venía muy feliz y todo muy perfecto y de repente la vida puso en nuestras manos, en la familia, una situación muy compleja, muy difícil, que obviamente nos bajoneó... la candela se apagó muchísimo..." expresó Greeicy.

Sus palabras no quedaron ahí y siguió diciendo que hubo mucho ruido afuera frente a esa situación difícil y que para ella fue muy complejo mantener su mejor actitud cuando su ánimo estaba por el piso, pese a tener clara su verdad.

¿Cuál fue la crisis familiar que vivió Greeicy Rendón?

Aunque la también creadora de contenido no habló propiamente de a qué se refería con esa crisis familiar, muchos lo relacionaron con su supuesta separación con Mike Bahía. Sin embargo, otros recordaron el fuerte proceso que atravesó su papá y que evidentemente los tocó como familia.

Además, en la misma entrevista también queda claro que el clip que se hizo viral en redes sociales, no corresponde a un anuncio formal de ruptura con Mike Bahía, sino a un ejercicio de actuación donde Greeicy debía convencer a los internautas de su supuesta soltería.

Greeicy detalló que su hogar no estaba pasando por el momento "perfecto" que muchos pensaban
Greeicy detalló que su hogar no estaba pasando por el momento "perfecto" que muchos pensaban/ Archivo RCN

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