Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Sebastián Yatra rompió el silencio sobre las elecciones en Colombia: ¿reveló su voto?

Sebastián Yatra rompió el silencio tras pronunciarse sobre el panorama electoral en Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Sebastián Yatra reveló su voto? Esto dijo sobre las elecciones en Colombia
¿Sebastián Yatra reveló su voto? Esto dijo sobre las elecciones en Colombia. (Foto AFP: Neilson Barnard).

El reconocido cantante Sebastián Yatra rompió el silencio al referirse a las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Colombia, que se llevarán a cabo el próximo domingo 21 de junio de 2026, en medio de la creciente expectativa por conocer la postura de distintas figuras públicas frente al proceso electoral.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

A tan solo horas de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Sebastián Yatra reapareció por medio de sus redes sociales oficiales para pronunciarse sobre el panorama electoral.

Sebastián Yatra se pronuncia sobre las elecciones: ¿confirmó a quién apoyará?
Sebastián Yatra se pronuncia sobre las elecciones: ¿confirmó a quién apoyará? (Foto AFP: Neilson Barnard).

El intérprete de ‘Tacones rojos’ se mostró de acuerdo con la postura de la artista urbana Karol G, quien horas antes también se refirió frente al tema por medio de un extenso mensaje compartido en sus redes, pues decidió tomar una captura de pantalla del mensaje y compartirlo por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Artículos relacionados

En el mensaje se hizo un llamado directo a la reflexión de los ciudadanos antes de acudir a las urnas. La artista invitó a informarse bien y a tomar con seriedad la decisión de voto, resaltando que las elecciones duraron solo un día, pero sus consecuencias se extenderían por cuatro años.

Karol G sorprendió al referirse a las elecciones presidenciales en Colombia
Karol G habló de las elecciones presidenciales en Colombia. (AFP/ Ian Maule)

Así mismo enfatizó en la importancia de participar de manera consciente, dejando claro que la elección debía hacerse con información, libertad y responsabilidad, y siempre respetando las opiniones de los demás, recordando que, aunque existieron diferencias, el objetivo común es construir un mejor país.

Artículos relacionados

¿Sebastián Yatra reveló su voto?

Sin embargo, al igual que ocurrió con Karol G, el cantante de pop Sebastián Yatra se mantuvo al margen y no reveló a quién dará su voto, enfocándose únicamente en la importancia de la participación ciudadana informada.

Con esto, el artista se suma a otras personalidades del mundo del entretenimiento que han optado por no revelar su voto, pero sí por invitar a la ciudadanía a informarse y participar activamente en un momento clave para el país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Selección Colombia Mundial de fútbol

Quién es el mejor jugador de Colombia tras el primer partido en el Mundial 2026, según la IA

La IA analizó a todos los jugadores de Colombia en el Mundial 2026 y lanzó el nombre del más destacado por ahora.

Conmoción en la televisión: murió famosa actriz a horas de su cumpleaños número 35 Viral

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida actriz a los 35 años en extrañas circunstancias

La actriz turca Ece Irtem falleció a los 35 años en circunstancias que aún son investigadas, a pocas horas de celebrar su cumpleaños.

Ya hay un primer eliminado en el Mundial 2026: esta selección quedó sin opciones de avanzar Mundial de fútbol

Ya se conoce el primer eliminado del Mundial 2026: este es el equipo que se despide de la Copa del Mundo

La selección quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a octavos de final tras perder sus dos primeros partidos de la fase de grupos.

Lo más superlike

Así luce el abdomen de Manuela QM tras dar a luz y mostrar sus cambios Blessd

Manuela QM mostró las marcas que le quedaron en el abdomen tras dar a luz a su bebé

Manuela QM compartió imágenes donde mostró las marcas que le quedaron en el abdomen tras el nacimiento de su bebé.

Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios Maluma

Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios: “Era adicto a ese ritmo”

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente