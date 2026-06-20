Sebastián Yatra rompió el silencio sobre las elecciones en Colombia: ¿reveló su voto?

El reconocido cantante Sebastián Yatra rompió el silencio al referirse a las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Colombia, que se llevarán a cabo el próximo domingo 21 de junio de 2026, en medio de la creciente expectativa por conocer la postura de distintas figuras públicas frente al proceso electoral.

¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

A tan solo horas de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Sebastián Yatra reapareció por medio de sus redes sociales oficiales para pronunciarse sobre el panorama electoral.

Sebastián Yatra se pronuncia sobre las elecciones: ¿confirmó a quién apoyará? (Foto AFP: Neilson Barnard).

El intérprete de ‘Tacones rojos’ se mostró de acuerdo con la postura de la artista urbana Karol G, quien horas antes también se refirió frente al tema por medio de un extenso mensaje compartido en sus redes, pues decidió tomar una captura de pantalla del mensaje y compartirlo por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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En el mensaje se hizo un llamado directo a la reflexión de los ciudadanos antes de acudir a las urnas. La artista invitó a informarse bien y a tomar con seriedad la decisión de voto, resaltando que las elecciones duraron solo un día, pero sus consecuencias se extenderían por cuatro años.

Karol G habló de las elecciones presidenciales en Colombia. (AFP/ Ian Maule)

Así mismo enfatizó en la importancia de participar de manera consciente, dejando claro que la elección debía hacerse con información, libertad y responsabilidad, y siempre respetando las opiniones de los demás, recordando que, aunque existieron diferencias, el objetivo común es construir un mejor país.

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¿Sebastián Yatra reveló su voto?

Sin embargo, al igual que ocurrió con Karol G, el cantante de pop Sebastián Yatra se mantuvo al margen y no reveló a quién dará su voto, enfocándose únicamente en la importancia de la participación ciudadana informada.

Con esto, el artista se suma a otras personalidades del mundo del entretenimiento que han optado por no revelar su voto, pero sí por invitar a la ciudadanía a informarse y participar activamente en un momento clave para el país.