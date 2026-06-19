Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Conmoción en el Mundial 2026!, revelan el devastador diagnóstico de Ismael Koné tras su lesión en la cancha

Un dictamen médico habría revelado la lesión que sufrió Ismael Koné en el Mundial 2026, detallando el tiempo en el que no podrá jugar.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La lesión que estremeció al Mundial 2026: revelan qué le ocurrió a Ismael Koné
Mundial 2026 queda en shock tras conocerse el diagnóstico de Ismael Koné. (AFP/ Emilee Chinn)

En la noche del pasado jueves 18 de junio, Canadá tuvo su primer gran triunfo en mundiales en la Copa Mundial FIFA 2026, pues logró la victoria con seis goles en contra de Qatar.

Artículos relacionados

Además de este histórico marcador, la Selección de Fútbol de ese país se hizo rápidamente tendencia en redes luego de que uno de los jugadores sufriera un percance mientras estaba en la cancha, pues tuvo que ser enviado inmediatamente a urgencias.

Mientras que él era enviado al Centro Médico, quien llegó en su posición marcó un gol a favor de Canadá y esto se convirtió en un homenaje para el Ismael Koné, quien hasta el momento ha protagonizado uno de los momentos más comentados del Mundial 2026.

Artículos relacionados

Por ahora, a través de la red social X se habría conocido el dictamen médico del futbolista número 8 de la Selección canadiense, generando preocupación por su futuro en esta profesión.

¿Qué dice el dictamen médico de Ismael Koné tras sufrir lesión en su pierna en el Mundial 2026?

El mundo quedó paralizado al ver cómo quedó Ismael Koné en medio de la cancha cuando su Selección Canadá se enfrentaba a Qatar.

Mundial 2026 queda en shock tras conocerse el diagnóstico de Ismael Koné
Ismael Koné fue enviado de urgencias y ahora revelan la grave lesión que sufrió. (AFP/ ALEX GRIMM )

Pues las imágenes y videos que circulan en redes sociales se ven como su pierna se ve no solo lesionada, sino que fuera de lugar y un especialista reveló cuál es el resultado final de lo que le ocurrió al jugador.

De acuerdo con ecografías publicados, el doctor explicó el que número 8 sufrió una fractura de peroné y tibia en su pierna izquierda.

Artículos relacionados

¿Qué sucederá ahora con Ismael Koné tras su lesión en la pierna?

Según lo explicó el reporte médico, que no se entiende aún si es el oficial o de un doctor que expone qué fue lo que ocurrió, el golpe que sufrió Ismael Koné durante el partido en el Mundial 2026, no tendría que haber generado tal lesión.

Ismael Koné fue enviado de urgencias y ahora revelan la grave lesión que sufrió
La lesión que estremeció al Mundial 2026: revelan qué le ocurrió a Ismael Koné. (AFP/ ALEX GRIMM )

Por lo que se puede especular, es que él ya venía con una fractura patológica posible y por eso, este habría sido el resultado hasta ahora.

Lo que más preocupó es que Ismael no podría jugar por alrededor de 4 a 6 meses, o sea, como era de esperarse, ya quedó por fuera del mundial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Los mejores memes que dejó el México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026 Copa Mundial

Los mejores memes que dejó el partido México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026

El partido entre México y Corea del Sur no solo dejó emociones en la cancha, sino también una ola de memes virales.

Memes del partido entre Catar vs Canadá Copa Mundial

Memes del partido entre Catar vs Canadá: el 6-0 generó todo tipo de reacciones en redes

El 6-0 del partido entre Catar vs Canadá en el Mundial 2026 desató una ola de memes y reacciones en redes sociales.

Un jugador sufrió una impactante lesión en el Mundial 2026: sus compañeros lo rodearon para apoyarlo Copa Mundial

Un jugador sufrió una impactante lesión en el Mundial: así reaccionaron los compañeros | VIDEO

Un futbolista se convirtió en el primer lesionado del Mundial 2026 tras una impactante acción que conmocionó a todos.

Lo más superlike

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal Blessd

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal; su mensaje llamó la atención en redes

Blessd se pronunció sobre su situación legal y reveló, en redes sociales, detalles sobre las acusaciones que enfrenta.

Luis Diaz compartió emotivo mensaje tras el debut de Colombia en el Mundial 2026 Luis Díaz

Luis Diaz compartió emotivo mensaje tras el debut de Colombia en el Mundial 2026; ¿está feliz?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente