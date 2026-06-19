¡Conmoción en el Mundial 2026!, revelan el devastador diagnóstico de Ismael Koné tras su lesión en la cancha
Un dictamen médico habría revelado la lesión que sufrió Ismael Koné en el Mundial 2026, detallando el tiempo en el que no podrá jugar.
En la noche del pasado jueves 18 de junio, Canadá tuvo su primer gran triunfo en mundiales en la Copa Mundial FIFA 2026, pues logró la victoria con seis goles en contra de Qatar.
Además de este histórico marcador, la Selección de Fútbol de ese país se hizo rápidamente tendencia en redes luego de que uno de los jugadores sufriera un percance mientras estaba en la cancha, pues tuvo que ser enviado inmediatamente a urgencias.
Mientras que él era enviado al Centro Médico, quien llegó en su posición marcó un gol a favor de Canadá y esto se convirtió en un homenaje para el Ismael Koné, quien hasta el momento ha protagonizado uno de los momentos más comentados del Mundial 2026.
Por ahora, a través de la red social X se habría conocido el dictamen médico del futbolista número 8 de la Selección canadiense, generando preocupación por su futuro en esta profesión.
¿Qué dice el dictamen médico de Ismael Koné tras sufrir lesión en su pierna en el Mundial 2026?
El mundo quedó paralizado al ver cómo quedó Ismael Koné en medio de la cancha cuando su Selección Canadá se enfrentaba a Qatar.
Pues las imágenes y videos que circulan en redes sociales se ven como su pierna se ve no solo lesionada, sino que fuera de lugar y un especialista reveló cuál es el resultado final de lo que le ocurrió al jugador.
De acuerdo con ecografías publicados, el doctor explicó el que número 8 sufrió una fractura de peroné y tibia en su pierna izquierda.
¿Qué sucederá ahora con Ismael Koné tras su lesión en la pierna?
Según lo explicó el reporte médico, que no se entiende aún si es el oficial o de un doctor que expone qué fue lo que ocurrió, el golpe que sufrió Ismael Koné durante el partido en el Mundial 2026, no tendría que haber generado tal lesión.
Por lo que se puede especular, es que él ya venía con una fractura patológica posible y por eso, este habría sido el resultado hasta ahora.
Lo que más preocupó es que Ismael no podría jugar por alrededor de 4 a 6 meses, o sea, como era de esperarse, ya quedó por fuera del mundial.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike