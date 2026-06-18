El debut de Canadá en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo a pesar de la victoria frente a Qatar, luego de un fuerte momento que terminó empañando el encuentro.

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El partido se vio interrumpido por una aparatosa acción que dejó a uno de los jugadores canadienses gravemente afectado, convirtiéndose en el primer futbolista lesionado del torneo.

La situación generó preocupación inmediata dentro del campo y en las gradas, donde el ambiente pasó de la celebración a la tensión en cuestión de segundos.

La impactante lesión que estremeció el Mundial 2026: sus compañeros corrieron a apoyarlo (Foto ALEX GRIMM / AFP)

¿Quién fue el primer jugador lesionado del Mundial 2026?

El protagonista del lamentable momento fue Ismaël Koné, mediocampista de la selección de Canadá, quien estaba disputando su primer partido en esta edición del Mundial.

La lesión se produjo durante el segundo tiempo del encuentro, cuando el jugador quedó tendido en el campo tras un choque que obligó la entrada inmediata del cuerpo médico.

Debido a la gravedad del impacto, Koné tuvo que abandonar el terreno de juego y no pudo continuar en el partido, lo que representa una baja importante para el equipo canadiense al ser el jugador una estrella importante del seleccionado.

Ismael Koné sufrió una impactante lesión en el Mundial 2026 (Foto Emilee Chinn / AFP)

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¿Cómo fue la lesión que sufrió Ismaël Koné?

Ismaël Koné, de 24 años, sufrió una fuerte lesión en la pierna izquierda tras una acción con el jugador catarí Assim Madibo, quien posteriormente fue expulsado luego de la revisión del VAR.

El momento generó gran impacto en el estadio, ya que la jugada obligó a detener el partido por varios minutos. Los compañeros del futbolista canadiense reaccionaron de inmediato, rodeándolo en el césped para brindarle apoyo mientras recibía atención médica.

La escena fue de alta preocupación, especialmente cuando el jugador tuvo que ser retirado en camilla y con asistencia de oxígeno. Antes de salir del campo, Koné levantó la mano en señal de agradecimiento hacia los aficionados que lo apoyaban desde las tribunas.

El hecho ha generado múltiples reacciones en redes sociales, ya que se trata de la primera lesión de consideración en esta edición del Mundial 2026.