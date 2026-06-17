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Así lucía Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, en los 15 de su hija; su look llamó la atención

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, llamó la atención por un detalle que fue comentado tras los 15 años de Camila.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, llamó la atención en los 15 años de Camila
El look de Sonia Restrepo llamó la atención en redes / (Foto de Freepik y AFP)

La celebración de los 15 años de Camila reunió a familiares y cercanos en Bogotá, en un encuentro marcado por recuerdos de Yeison Jiménez y la presencia de Sonia Restrepo.

En medio de la jornada, algunos detalles de la familia y de la organización del evento comenzaron a circular en redes sociales, donde los internautas comentaron distintos aspectos de la celebración, como el vestuario que madre e hija llevaban.

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¿Cómo fueron los 15 años de Camila, hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

La celebración de los 15 años de Camila Jiménez se realizó el 14 de junio de 2026 en Bogotá, en compañía de familiares y amigos cercanos. La fecha estuvo marcada por diferentes emociones debido a la ausencia de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en Boyacá.

¿Cómo fueron los 15 años de Camila, hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?
Yeison Jiménez fue ampliamente recordado en los 15 años de Camila / (Foto de Canal RCN)

Aunque Camila no era su hija biológica, el artista la conoció cuando tenía apenas 2 años y desde entonces asumió un papel fundamental en su vida. Por esa razón, la celebración estuvo acompañada de varios homenajes que recordaron el vínculo que construyeron durante años.

De acuerdo con las imágenes compartidas por familiares, la fiesta tuvo un ambiente familiar y contó con varios momentos dedicados a la memoria del cantante.

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Uno de los más significativos fue la ubicación de una fotografía de Yeison cerca de la mesa principal, un gesto con el que sus seres queridos quisieron mantener presente su recuerdo durante una fecha especial para Camila.

Además, Lina Jiménez, hermana del artista, publicó fotografías y mensajes dedicados a la joven, destacando el orgullo que habría sentido Yeison al verla llegar a esta nueva etapa de su vida.

¿Cómo fueron los 15 años de Camila, hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?
Lina Jiménez, hermana de Yeison, compartió detalles de la celebración / (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Cómo lucía Sonia Restrepo en los 15 años de Camila, su hija?

Uno de los aspectos que más comentarios generó en redes sociales fue la apariencia de Sonia Restrepo durante la celebración.

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En los videos e imágenes que comenzaron a circular después del evento, se pudo observar que Sonia llevó el cabello largo y ondulado. También eligió un vestido azul de largo completo con detalles de brillo y accesorios en tonos similares.

Por su parte, Camila apareció con un vestido azul que incluía detalles dorados. La coincidencia en los colores elegidos por ambas fue uno de los aspectos que más llamó la atención entre quienes siguieron la celebración.

Varios internautas señalaron que la elección de los tonos y algunos elementos de los atuendos reforzaban el parecido entre madre e hija. Asimismo, destacaron las fotografías y videos en los que ambas posaron juntas durante distintos momentos de la fiesta.

Las imágenes continúan circulando en redes sociales y han permitido conocer algunos detalles de una celebración que reunió a familiares y amigos para acompañar a Camila en una fecha importante, mientras recordaban la memoria de Yeison Jiménez.

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