Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Beéle se presentará en Medellín con su "Borondo Tour" y ya anunciaron la preventa; ¿cuándo será?

Beéle llega a Medellín con su "Borondo Tour" y MegaLive RCN ya reveló las fechas de las primeras preventas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beéle se presentará en Medellín a finales de noviembre.
Se anunciaron las fechas de la preventa para el concierto de Beéle en Medellín. (Foto: Canal RCN)

Medellín se prepara para recibir a Beéle el próximo 28 de noviembre. El artista estará de gira con el “Borondo” Tour, recorriendo varias ciudades de Colombia, Latinoamérica y Europa.

Beéle llega con su "Borondo Tour" a Medellín.
La preventa de las boletas del concierto de Beéle en Medellín contará con tres etapas. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

El barranquillero ha estado dando conciertos desde que lanzó su álbum “Borondo” en 2025, el cual ya acumula más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándolo como uno de los artistas colombianos más escuchados del planeta.

¿Cuándo comienza la preventa de las boletas para el concierto de Beéle en Medellín?

La presentación será en el Davi Arena y se abrirán las preventas DaviArena desde el próximo 11 de agosto, luego se habilitarán la Preventa Fan y la venta general el 13 y 14 de agosto respectivamente. Quienes realicen el prerregistro tendrán acceso prioritario a las primeras etapas de venta.

Artículos relacionados

Se prevé que las boletas se agoten en minutos, como ha ocurrido en otros conciertos del artista, por lo que MegaLive RCN, organizador del evento, recomienda estar atentos desde las 9 a. m. para asegurar la entrada sin contratiempos. Las boletas estarán disponibles a través de www.tuboleta.com.

El espectáculo contará con la calidad que caracteriza a MegaLive: logística impecable, sonido de primer nivel y visuales diseñados para crear una experiencia inolvidable.

El álbum "Borondo" tiene más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales.
Beéle ha llevado a artistas nacionales e internacionales como sorpresa a sus conciertos. (Foto: Canal RCN)

¿Qué artistas invitados ha llevado Beéle a sus conciertos?

Existe mucha expectativa entre los paisas, pues Beéle acostumbra a llevar invitados reconocidos en sus presentaciones. Así ocurrió en Bogotá, donde sorprendió al público cantando al lado de Arcángel, Ozuna, Nicky Jam, Nanpa Básico y hasta el legendario cantante de merengue Elvis Crespo.

El gorila prepara sus grandes éxitos para poder complacer a sus seguidores de todo el mundo y que el fenómeno de “Borondo” siga creciendo. La gira ha servido para su expansión artística, una propuesta que mezcla romanticismo y sonidos caribeños.

Su estilo ha conectado con las nuevas generaciones, convirtiéndolo en uno de los referentes de los artistas emergentes que, como Beéle, alguna vez soñaron con llenar escenarios y hoy lo hacen realidad.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Nueva polémica para Karol G: aseguran que su nueva canción recuerda a un tema de Aitana Karol G

Karol G desató controversia por su nueva canción; usuarios la comparan con éxito de otra artista

La cantante volvió a generar debate en redes luego de interpretar un adelanto de su nuevo álbum. Usuarios aseguran que se parece a otra canción famosa.

j balvin con valentina ferrer J Balvin

Mujer que asegura que J Balvin fue infiel con ella reveló más pruebas

Mujer que aseguró que estuvo con J Balvin cuando Valentina Ferrer estaba en embarazo reveló videos junto al artista.

Álvaro Díaz anunció su segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá. Talento internacional

Álvaro Díaz anunció segunda fecha de conciertos en Bogotá; te contamos dónde conseguir las entradas

Álvaro Díaz anunció doble concierto en Bogotá; MegaLive RCN prepara una experiencia única en el Movistar Arena.

Lo más superlike

Duelo en la música, murió famoso actor y cantante tras un grave hecho: así se confirmó Talento internacional

Duelo en las redes, murió famoso actor y cantante tras un grave hecho: así se confirmó

El mundo de la televisión y de la música está de luto por el fallecimiento de una famosa celebridad tras una crítica situación.

Beba sufrió una lesión en una de las pruebas de La casa de los famosos Colombia. Talento nacional

Beba habló de la lesión que sufrió en La casa de los famosos: "He perdido mucha fuerza"

lina tejeiro y sebastian vega en masterchef celebrity Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló qué sintió cuando vio a su exnovio Sebastián Vega en MasterChef Celebrity

El Flaco Solórzano habló de su etapa con la andropausia. Fernando Solórzano

¿Qué es la andropausia? Fernando "El Flaco" Solórzano explicó cómo ha enfrentado esta etapa masculina

Harry Styles sorprendió en México al cantar una ranchera. Harry Styles

Harry Styles emocionó al público mexicano al cantar famosa ranchera; así fue el momento