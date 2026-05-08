Beéle se presentará en Medellín con su "Borondo Tour" y ya anunciaron la preventa; ¿cuándo será?

Medellín se prepara para recibir a Beéle el próximo 28 de noviembre. El artista estará de gira con el “Borondo” Tour, recorriendo varias ciudades de Colombia, Latinoamérica y Europa.

La preventa de las boletas del concierto de Beéle en Medellín contará con tres etapas. (Foto: Canal RCN)

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El barranquillero ha estado dando conciertos desde que lanzó su álbum “Borondo” en 2025, el cual ya acumula más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándolo como uno de los artistas colombianos más escuchados del planeta.

¿Cuándo comienza la preventa de las boletas para el concierto de Beéle en Medellín?

La presentación será en el Davi Arena y se abrirán las preventas DaviArena desde el próximo 11 de agosto, luego se habilitarán la Preventa Fan y la venta general el 13 y 14 de agosto respectivamente. Quienes realicen el prerregistro tendrán acceso prioritario a las primeras etapas de venta.

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Se prevé que las boletas se agoten en minutos, como ha ocurrido en otros conciertos del artista, por lo que MegaLive RCN, organizador del evento, recomienda estar atentos desde las 9 a. m. para asegurar la entrada sin contratiempos. Las boletas estarán disponibles a través de www.tuboleta.com.

El espectáculo contará con la calidad que caracteriza a MegaLive: logística impecable, sonido de primer nivel y visuales diseñados para crear una experiencia inolvidable.

Beéle ha llevado a artistas nacionales e internacionales como sorpresa a sus conciertos. (Foto: Canal RCN)

¿Qué artistas invitados ha llevado Beéle a sus conciertos?

Existe mucha expectativa entre los paisas, pues Beéle acostumbra a llevar invitados reconocidos en sus presentaciones. Así ocurrió en Bogotá, donde sorprendió al público cantando al lado de Arcángel, Ozuna, Nicky Jam, Nanpa Básico y hasta el legendario cantante de merengue Elvis Crespo.

El gorila prepara sus grandes éxitos para poder complacer a sus seguidores de todo el mundo y que el fenómeno de “Borondo” siga creciendo. La gira ha servido para su expansión artística, una propuesta que mezcla romanticismo y sonidos caribeños.

Su estilo ha conectado con las nuevas generaciones, convirtiéndolo en uno de los referentes de los artistas emergentes que, como Beéle, alguna vez soñaron con llenar escenarios y hoy lo hacen realidad.